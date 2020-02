Boîte aux lettres: la fascinante traversée musicale des Hay Babies

Véritable voyage dans le temps, le troisième album des Hay Babies, Boîte aux lettres, tire son origine de la correspondance d’une jeune femme de Moncton, Jackie, qui remonte aux années 1960.

Très attendu, ce nouvel opus du trio indie folk acadien paraîtra le 28 février. Des lancements sont prévus à Montréal (25 février) et à Moncton (27 février).

Pour ces trois auteures-compositrices-interprètes, l’aventure de ce nouvel enregistrement a été prenante, mais extrêmement passionnante et nourrissante. En écoutant cet album concept, on a le sentiment de faire un retour en arrière tant dans l’époque que dans le style musical, mais avec un souffle frais qui nous arrive aux oreilles. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles sont au sommet de leur art.

Julie Aubé raconte qu’elles ont travaillé à la création pendant deux années. Se faisant un peu plus discrète en 2019, elles ont pu ainsi se consacrer presque entièrement à la réalisation de l’album. Sorte de biographie fictive, Boîte aux lettres dresse un portrait de Jackie; une jeune Monctonienne qui a quitté sa ville natale pour aller s’établir à Montréal en 1965.

Elles n’ont jamais connu Jackie, mais elles ressentent plusieurs similarités avec la jeune Monctonienne même cinq décennies plus tard. Les trois artistes se sont un peu reconnues dans cette jeune femme du début des années 1960 qui semble avoir eu un parcours hors norme pour l’époque. Elle s’est exilée afin d’avoir une carrière et probablement réaliser ses rêves. C’est un peu ce qui a séduit le trio.

«Le fait qu’on soit des femmes, ça ne nous a jamais traversé l’esprit qu’on ne pouvait pas être des musiciennes parce que ce sont les hommes qui font ça. On dirait que Jackie avait le même esprit que nous avec la volonté d’atteindre ses rêves.»

L’artiste souligne que pour beaucoup de jeunes Acadiens, Montréal est encore la destination de choix pour sortir de son petit coin de pays et aller vivre autre chose.

La source d’inspiration

Elles se sont inspirées des lettres de Jackie à sa mère de 1965 à 1969. Cette correspondance a été trouvée dans un sac de vêtements qui leur a été donné pour leur boutique rétro en ligne. En lisant ces missives, elles ont eu envie de s’en inspirer pour écrire des chansons.

«On se partageait des passages des lettres et après une journée, on a dit: il y a vraiment quelque chose là et on s’est donné le défi d’écrire un album juste par rapport aux lettres.»

Julie Aubé raconte que la contrainte les a poussées à modifier leur processus de création. Pour les deux premiers albums, il leur arrivait de travailler chacune de leur côté pour ensuite soumettre leurs idées aux autres, mais cette fois, l’ensemble de la création s’est fait à trois.

«C’est tellement excitant. Il y avait de la recherche à faire et c’était des longues conversations, il fallait qu’on soit d’accord sur l’interprétation des lettres. C’était comme faire un gros projet d’art universitaire.»

Dans les chansons, il y a des passages des lettres, mais il y a aussi des histoires imaginées par le trio sur ce qu’aurait pu être la vie de Jackie.

Les Hay Babies lancent un nouvel album Boîte aux lettres. – Gracieuseté.

Différentes ambiances

Pour créer la musique, elles se sont laissées porter par les lieux, les artistes et des ambiances des années 1960.

«Ça nous a fait imaginer ce qui aurait pu jouer à la radio, les groupes qu’elle (Jackie) aurait aimés. On a fait quelque chose qui ressemble un peu à ces années-là.»

Onze chansons originales et une adaptation française de Play With Fire des Rolling Stones (Joue avec le feu) composent ce nouvel opus. Avant d’enregistrer la chanson, la traduction a dû être approuvée par l’équipe des Rolling Stones.

Enregistré en partie chez Katrine Noël à Dorchester, quelques segments ont aussi été produits au studio de Pierre-Guy Blanchard à Charlo qui en est d’ailleurs le coréalisateur.

Les 12 titres plongent dans une variété d’univers sonores, allant d’airs accrocheurs, très rythmés à des pièces plus introspectives et planantes, traversés par les harmonies, la flûte traversière, les synthétiseurs, les guitares, les effets wah-wah et le banjo.

Chaque chanson raconte en fait un morceau de l’histoire de Jackie.

Avec ce disque qui arrive quatre ans après La 4ième dimension (version longue), le trio rassemble plusieurs de ses influences musicales.

«C’est vraiment un album sur lequel on a travaillé beaucoup, dont nous sommes le plus fières. On espère que ce travail sera remarqué et qu’il ne passera pas sous le radar.»

De retour de la Louisiane, elles ont hâte de reprendre la route avec leur nouveau disque. Un décor et une mise en scène seront créés pour le spectacle. Sur scène, elles sont accompagnées des musiciens Mico Roy et Marc-André Belliveau.

Un lancement est prévu au Lion D’Or à Montréal, le 25 février et au Centre culturel Aberdeen à Moncton, le 27 février. Au cours des prochains mois, elles donneront des concerts dans plusieurs régions du pays, notamment au Club Soda, le 17 juin, dans le cadre des Francos de Montréal.