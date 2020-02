Le Quatuor pour la fin du temps de Messiaen présenté à Bertrand

Le quatuor regroupe Nadia Francavilla, Carl Philippe Gionet, Paul Pulford et Richard Hornsby. - Gracieuseté

Oeuvre phare du 20e siècle, le Quatuor pour la fin du temps d’Olivier Messiaen sera présenté à Bertrand, soulignant du même souffle le 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz.

Richard Hornsby à la clarinette, Nadia Francavilla au violon, Paul Pulford au violoncelle et Carl-Philippe Gionet au piano interpréteront cette œuvre émouvante aux univers contrastés. Le pianiste de Caraquet estime qu’il s’agit d’une pièce grandiose et ambitieuse. Les huit mouvements de ce quatuor non traditionnel sont inspirés de l’Apocalypse de Jean (Livre des révélations).

Olivier Messiaen a composé ce quatuor en 1940 pendant qu’il était prisonnier dans un camp nazi. Le pianiste l’a écrit pour les musiciens (clarinettiste, violoncelliste et violoniste) qui étaient détenus avec lui.

C’est déjà presque un miracle qu’il ait pu composer cette œuvre pendant qu’il était prisonnier, fait valoir Carl Philippe Gionet. Au-delà de ce fait, il reste qu’il s’agit d’une pièce magnifique, note le pianiste.

«C’est une oeuvre qui est vraiment puissante du point de vue humain. Cela a probablement rapport avec ce qui se passait dans le camp où il était quand il l’a composée et la misère qui était autour de lui. Il y a une force qui transparaît et une espèce de survie. À la fin, il y a la vie éternelle et il y a beaucoup d’espoir là-dedans.»

Carl Philippe Gionet raconte que le compositeur français vivait avec une particularité neurologique appelée synesthésie, c’est-à-dire qu’il voyait la musique en couleurs.

«Ça donne une musique avec beaucoup d’images et une harmonie vraiment incroyable. Ça vaut vraiment la peine de jouer ça et de l’écouter parce que c’est un moment de grâce et une expérience presque mystique.»

Autre singularité; certains mouvements ne sont joués que par une partie des instruments. Le quatuor a joué cette œuvre pour la première fois à la Galerie Beaverbrook à Fredericton, il y a deux ans, à l’occasion d’une exposition d’un peintre canadien qui a réalisé des tableaux immenses inspirées des huit mouvements du Quatuor pour la fin du temps.

Dans l’Apocalypse, à un moment, l’ange déclare qu’il n’y aura plus de temps. Comme le souligne le pianiste, toutes les pièces aux titres évocateurs sont basées un peu sur le concept d’éternité. La nature ressort aussi beaucoup dans l’oeuvre de Massiaen qui était un amateur passionné de chant d’oiseaux.

Le concert est présenté ce dimanche 23 février à 14h à l’église Saint-Joachim de Bertrand. C’est présenté par Musique Saint-Joachim.

En première partie, le public aura l’occasion d’entendre un jeune pianiste de Paquetville, Samuel Gauvin. Il interprétera une œuvre rarement jouée, soit la Suite No.1 pour piano de Yakov Govbratchenko, composée en 2014.