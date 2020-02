The Wizard of Oz: un spectacle magique!

Présentée à guichets fermés, la première de la comédie musicale The Wizard of Oz (Le magicien d’Oz) a conquis les coeurs des plus petits comme des grands. Une bonne dose de magie, une qualité remarquable et des costumes à faire rêver; cette nouvelle production du Théâtre Capitol à Moncton n’a rien à envier des spectacles de Broadway.

À l’issue de la première, samedi soir, les spectateurs ont salué les interprètes par une vibrante ovation. Cette cinquième production musicale du Théâtre Capitol dans une mise en scène de Marshall Button et sous la direction musicale d’Antonio Delgado a une fois de plus témoigné du grand talent des concepteurs, des musiciens, des acteurs-chanteurs et danseurs. Trente-sept interprètes et 20 musiciens de l’ensemble Tutta Musica ont incarné cette œuvre aux couleurs de l’arc-en-ciel.

«Ça devient de mieux en mieux. C’était vraiment bien fait, les chansons, la musicalité et c’était le fun d’avoir l’orchestre sur scène. Ils ont bien travaillé ensemble et on voit qu’il y avait une belle camaraderie parmi tout le monde», a exprimé une spectatrice Véronic Arseneau.

The Wizard of Oz c’est l’histoire d’une jeune orpheline Dorothy et de son petit chien Toto qui vit sur une ferme au Kansas, avec son oncle et sa tante. Quand Miss Gulch veut lui retirer Toto, la jeune fille s’enfuit. Une tornade survient et elle est emportée avec son chien dans un royaume magique, l’engageant ainsi dans un périple fantaisiste.

Elle finira par découvrir qu’il n’y a pas de meilleur endroit où vivre qu’à la maison, d’où la célèbre réplique «There’s no place like home». D’abord sous la forme d’un roman jeunesse de Lyman Frank Baum, ce récit a traversé le temps. Depuis le film musical en 1939, avec Judy Garland, cette œuvre est fortement ancrée dans la culture populaire. C’est vraiment un spectacle pour toute la famille.

«Très jeune, j’ai vu le film. Ma fille de 8 ans qui ne l’avait jamais vu – c’est quand même long 2 heures 45 pour une petite fille – est restée accrochée et je pense que c’est une histoire qui perdure dans le temps», a partagé Mylène Thériault qui estime qu’il s’agit d’une très belle sortie en famille.

Elle assiste aux comédies musicales du Théâtre Capitol avec sa fille depuis trois ans.

«Je dirais qu’au niveau de la scénographie, c’était plus poussé que les deux autres années et la qualité du chant et du jeu est assez semblable. C’est toujours de très haut niveau. On reconnaît aussi qu’il y a des interprètes qui viennent d’ici. C’est bien de faire appel à des gens d’ici et de leur donner cette expérience-là.»

Une distribution éclatante

Si l’ensemble de la distribution est remarquable, il reste que les personnages du Lion (Jacob Macinnis), de l’épouvantail (Danik McAfee) et de la méchante sorcière de l’Ouest (The Wicked Witch of the West) incarnée par Mélanie LeBlanc ont particulièrement retenu l’attention. La comédienne acadienne a brillé dans la peau de cette sorcière qui tente par tous les moyens de se venger de Dorothy (Emma Rudy) et de lui reprendre les souliers rouges magiques. Sur son chemin vers la cité d’Émeraude, la jeune fille rencontre l’épouvantail, le Lion et un homme de fer-blanc. Le premier veut avoir un cerveau, le second manque de courage et le troisième affirme qu’il n’a pas coeur. Accompagnée de ses nouveaux amis, Dorothy ira à la rencontre du Magicien d’Oz afin de trouver une façon de retourner chez elle. Emma Rudy qui avait interprété Belle en 2019 est tout aussi brillante dans Dorothy. C’est elle qui personnifie aussi Anne Shirley dans Anne of Green Gables à Charlottetown durant l’été.

La comédie musicale en deux actes navigue à travers différents univers aux couleurs éclatantes. Les projections visuelles du vidéaste Kevin McIntyre contribuent à faire voyager l’histoire dans plusieurs lieux: à la ferme, au pays des munchkins, sur la route de briques jaunes, dans une forêt hantée, dans un champ de coquelicots, au château de la sorcière, dans un verger ou encore au pays d’Oz. Trois rampes inclinées sur la scène sur lesquelles on a installé un plancher lumineux contribuent à créer le décor de la pièce.

Par le truchement des vidéos, les personnages sont aussi appelés à voler. Contrairement à Mary Poppins qui volait grâce à un système de cordage, cette fois, les concepteurs ont opté pour les projections. On s’éloigne de plus en plus d’une scénographie traditionnelle.

«J’ai vraiment aimé le spectacle. La seule chose que je n’ai pas aimée, c’est que c’est plus technologique et électronique et pour ma part, je préfère les décors et les accessoires construits davantage de l’ancienne façon, mais c’était très bon quand même», a exprimé Barbara Hoyt.

Les chorégraphies créées par Suzanne Bourque et Jennifer Mendoza sont particulièrement réussies. Le spectacle est marqué par plusieurs moments forts, dont le numéro de Jitterbug. L’originalité des costumes permet aussi de donner un coup de fraîcheur à ce spectacle.

The Wizard of Oz est présenté au Théâtre Capitol jusqu’au 1er mars. Près de 5000 billets ont déjà été vendus et il en reste quelques-uns pour toutes les représentations.