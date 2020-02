Le Festival à Haute Voix dévoile ses auteurs

Le 10e Festival à Haute Voix à Moncton qui se tiendra du 16 au 19 avril mettra en lumière la dramaturgie de huit auteurs, dont six femmes.

Depuis 2001, le théâtre l’Escaouette se donne comme mandat de développer la dramaturgie acadienne et de la faire connaître à travers le pays par le biais de ce festival de mise en lecture.

Des textes qui aspirent un jour à être portés à la scène sont lus devant public par des comédiens dirigés par des metteurs en scène, permettant ainsi aux spectateurs de découvrir des œuvres inédites en première lecture.

Cette année, ce sont plus de 50 comédiens, interprètes et metteurs en scène qui donneront vie aux huit textes choisis. Le Festival regroupe des auteurs établis ou en émergence.

Caroline Bélisle, Edmonde Haché, Mélanie Léger, Amber O’Reilly, Johanne Parent, Gabriel Robichaud, Marcel Romain Thériault et Joannie Thomas sont les auteurs sélectionnés pour le festival 2020.

«Nous tenons cette année plus que jamais à mettre de l’avant ces prises de parole diversifiées et vibrantes de l’Acadie qui rejoindront plusieurs publics et qui témoignent de la vitalité de notre scène théâtrale», a déclaré la directrice artistique Marcia Babineau.

Depuis sa création, le festival a vu naître près de 100 textes. Vingt-et-une pièces ont été produites à travers le pays et dix œuvres ont été publiées et certaines traduites.