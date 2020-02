Le retour attendu des Newbies: un lancement réussi

Christian Essiambre, Luc LeBlanc et André Roy lors du lancement de la deuxième saison des Newbies. - Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Accueillis sous un tonnerre d’applaudissements à la Caserne de Dieppe, les Newbies sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Après le visionnement des premiers épisodes de la deuxième saison, devant une salle comble, les spectateurs étaient conquis.

Pour cette deuxième saison qui sera à l’antenne d’Unis TV, à compter du 18 mars, Christian (Christian Essiambre), Luc (Luc LeBlanc) et André (André Roy) doivent maintenant faire face à une dure réalité. Après leur échec au Zoofest à Montréal, leur rêve de percer en humour au Québec paraît bel et bien enterré.

Gagner leur vie en humour ne sera pas aussi facile qu’ils l’ont imaginé. Leur amitié s’est aussi fragilisée. Chacun est retourné à ses anciennes occupations.

André reprend son ancien emploi auprès de son patron, Jean-Marc, qu’il appelle affectueusement Jean Marde (Matthieu Girard), Christian qui persévère tant bien que mal en humour sombre dans l’alcool. De son côté, Luc accepte de faire à peu près n’importe quoi dans le domaine de la télévision pour gagner sa vie.

Il tourne des publicités assez douteuses dans lesquelles il incarne des personnages loufoques. Il est même invité à présenter une chronique dans l’émission de sa rivale (Karen Elkin) qui lui a volé son talk-show.

Les trois amis reprendront contact, un peu grâce à leurs amoureuses Amélie (Raphaëlle Lalande) et Ann-Julie (Catherine Bérubé). Leurs retrouvailles ne se feront pas sans heurts. Arriveront-ils à reprendre leur trio d’humour?

Luc LeBlanc, Christian Essiambre, Marc Lamontagne et André Roy dans une scène des Newbies saison 2. Gracieuseté. André Roy, Christian Essiambre, Luc LeBlanc et Marc Lamontagne dans une scène des Newbies saison 2. – Gracieuseté Luc LeBlanc, Christian Essiambre, André Roy et Lucie Laurier dans une scène des Newbies saison 2. – Gracieuseté

Une deuxième saison qui promet

Les 225 personnes qui ont assisté au lancement de la deuxième saison, mardi soir, ont pu voir les deux premiers épisodes de la comédie télévisée acadienne. Les trois comédiens qui sont montés sur la scène devant la foule enthousiaste étaient visiblement ravis.

«On est super excité. Voir le monde écouter des épisodes, c’est vraiment quelque chose. Ce n’est pas comme si on est sur scène en train de faire une performance où on peut s’ajuster à mesure que le show avance», a déclaré Christian Essiambre en entrevue dans les coulisses quelques minutes avant le début du lancement.

Parents, enfants, amis, membres de l’équipe de production, comédiens, figurants et admirateurs ont assisté à cette soirée animée par Monique Poirier. Les comédiens se sont entretenus avec la foule avant et après le visionnement.

Pour Isabelle Landry Sonier, cette soirée avait quelque chose de spécial puisqu’elle a été figurante dans l’émission.

«C’est une merveilleuse expérience de les voir sur le plateau et de voir toute l’arrière-scène. Je ne pouvais pas m’imaginer ce que ça prenait comme équipe de tournage. Maintenant, quand je regarde une émission de télévision, peu importe laquelle, je ne vois plus ça du tout de la même façon», a exprimé Isabelle Landry Sonier.

Tout au long du visionnement, on a pu entendre les spectateurs rirent à plusieurs reprises.

Ce prélude a donné envie aux gens de regarder l’ensemble du second volet et même de revoir la première saison.

«J’ai vraiment aimé les deux émissions. Ce que j’aime beaucoup de la série, c’est qu’on reconnaît les endroits comme le restaurant Paysan à Saint-Antoine et ce sont des gens de chez nous», a souligné Catherine LeBlanc.

«J’écoute beaucoup de téléromans et j’ai trouvé que le calibre était excellent. Les acteurs sont merveilleux alors c’est sûr qu’ils n’ont rien à envier à d’autres téléromans. Les deux premiers épisodes me donnent vraiment le goût de les écouter. J’ai ri, je les trouve drôles. J’aime cette petite complicité entre les trois», a commenté Liette Mallet.

Christian Essiambre, Luc LeBlanc et André Roy lors du lancement de la deuxième saison des Newbies. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Luc LeBlanc, Philippe Laprise et Christian Essiambre dans un épisode des Newbies saison 2. Gracieuseté. Xavier Gould (Jass-Sainte Bourque), Luc LeBlanc, André Roy et Christian Essiambre dans une scène des Newbies saison 2. Gracieuseté. Christian Essiambre et Marc Lamontagne dans une scène des Newbies saison 2. Gracieuseté.

Pour ce nouveau chapitre des Newbies, les auteurs ont approfondi les personnages. Avec l’interprétation des comédiens, les auteurs ont ajusté l’écriture afin de miser sur leurs forces et leurs caractéristiques. «On les a peaufinés et raffinés pour les rendre encore plus humains», a mentionné André Roy.

Chacun des personnages prendra une nouvelle tangente. Ce sera à découvrir tout au long des 13 épisodes. Certains des personnages comme c’est le cas de Jean-Marc (Matthieu Girard) ont davantage de place dans la deuxième saison. Plusieurs comédiens se sont joints à la distribution, dont Yves P. Pelletier, Lucie Laurier, Michel Maillot, Ryan Doucette, Sylvain Ward, Diane Losier, Philippe Laprise, Jeanie Bourdages, Anika Lirette, Emmanuelle Landry, Stéphane Bénard, Sébastien Leclerc, Ludger Beaulieu et Xavier Gould qui incarne Jass-Sainte Bourque. Mentionnons aussi que Marc Lamontagne est de retour dans le rôle de Lamont, leur gérant et propriétaire du Paysan.

La deuxième saison a été réalisée par Frédéric Nassif et François Bégin.

André Roy estime que l’arrivée d’un deuxième réalisateur a apporté un regard neuf sur leur interprétation devant la caméra. Ceux-ci précisent que jouer son propre personnage n’est pas nécessairement une tâche facile.

Écrit par Christian Essiambre, André Roy et Fred Mallet et produits par Les Productions du Milieu et Juste pour Rire TV, les 13 épisodes des Newbies 2 seront disponibles sur le site web d’Unis TV à compter du 29 février. La diffusion en ondes débutera le 18 mars.

La composante numérique est maintenant disponible sur le site web d’Unis TV. Cette série de capsules interactives qui suit les trois comédiens dans leur périple à Montréal est un complément incontournable au projet. C’est très drôle.