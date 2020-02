Des artistes tendent la main au musicien Claude Melanson

Près d’une vingtaine de musiciens, auteurs-compositeurs et chanteurs du sud-est du Nouveau-Brunswick unissent leur voix pour venir en aide à un des leurs, Claude Melanson, qui pour des raisons médicales doit mettre une pause à sa carrière musicale.

Dans le milieu de la musique, plus particulièrement celui de la scène country, le nom de Claude Melanson n’a plus besoin de présentation. Le batteur, guitariste, bassiste, arrangeur et producteur de Moncton, âgé de 61 ans, a collaboré avec une multitude d’artistes. Ce musicien polyvalent et talentueux sa travaillé au Pays de la Sagouine à Bouctouche pendant 16 ans, de 2002 à 2018.

Récemment, il a reçu deux diagnostics de maladie, dont une péricardite (inflammation de l’enveloppe du coeur). En décembre dernier, il a appris qu’il était atteint de la maladie de Wegener; un syndrome très rare qui affecte les vaisseaux sanguins. En plus des traitements qu’ils doit subir, il a été obligé de ralentir ses activités professionnelles au moins jusqu’en septembre prochain.

«C’est assez dangereux, surtout la maladie qui touche au coeur, donc je ne peux pas jouer de la musique. Je ne peux rien faire de très actif, il faut que je reste toujours calme», a confié Claude Melanson.

En plus des traitements assez dispendieux qu’il doit subir, le musicien dispose de peu de revenus. La communauté musicale a donc décidé de lui venir en aide en organisant un concert bénéfice.

Le porte-parole et responsable du concert, Bernard Melanson, a bon espoir d’amasser au moins 20 000$ pour son cousin et ami.

«Aussitôt qu’on a mentionné qu’on faisait ceci, tous les musiciens voulaient participer. C’est tous des gens qui ont travaillé avec Claude. J’aurais pu en avoir un autre 50, mais il fallait faire un choix et essayer de faire ça assez vite parce qu’il en a besoin en ce moment. C’est tellement un bon gars que j’aurais pu remplir la salle juste avec des musiciens qui voulaient jouer», a indiqué Bernard Melanson.

Claude Melanson a côtoyé les plus grands noms de la musique country du Nouveau-Brunswick, dont Shirley Myers, Hert LeBlanc, Brian Mallery, Scott & Gerald, pour ne nommer que ceux-là. Hert LeBlanc qui a travaillé avec lui au Pays de la Sagouine tenait à venir en aide à son ami.

«C’est un ami depuis longtemps. C’est un musicien très admiré et c’était un collègue de travail aussi au Pays de la Sagouine. Ça me fait donc plaisir de lui venir en aide surtout dans un temps de maladie comme ça», a exprimé Hert LeBlanc.

Celui-ci précise que Claude Melanson n’a jamais hésité à aider les autres. Il a contribué à beaucoup de soirées bénéfices. Il est aussi dans l’organisation de l’activité de bienfaisance The Christmas Daddies. Bernard Melanson raconte qu’il a produit des disques pour plusieurs musiciens qui en étaient à leurs débuts.

«Il y a beaucoup d’artistes qui n’auraient jamais eu de disque, si ça n’avait pas été de Claude. Il faisait ça chez lui pour presque rien. Il a même écrit quelque tounes pour les Wildcat quand ils ont commencé à Moncton. Pendant des années, c’était ça qu’on entendait quand on allait au match de hockey.»

Le spectacle présenté dimanche de 16h à minuit au Club Lions de Moncton rassemblera près de 20 groupes et musiciens. Claude Melanson se dit très touché par ce geste de générosité.

«Ça me touche beaucoup le coeur parce que ce sont tous des amis et je suis aussi un peu comme eux. Quand quelqu’un a besoin d’aide, je suis tout le temps là.»

Parmi les musiciens qui offriront des prestations, on retrouvera Ivan Daigle, Izabelle, Flo Durelle, Brian Mallery, Dominique Dupuis, The Charlie Brown Band, Scott & Gerald, Marc Babin, Altered Roots, Two Bobs, Graffiti Four et Thane Dunn (imitateur d’Elvis Presley). Le coût d’admission est de 10$ minimum.