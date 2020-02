La détermination à toute épreuve de Josiane Comeau

Josiane Comeau qui a obtenu sa place à La Voix est plus prête que jamais à suivre les traces de son père. L’aventure ne fait que commencer pour la chanteuse de Dieppe déterminée à poursuivre sa passion, même si elle aspire aussi à devenir médecin de famille.

C’est en regardant le parcours de son père Jacques Comeau dans cette télé-réalité musicale, en 2019, que la jeune chanteuse de 18 ans a eu envie de tenter à nouveau sa chance pour la 8e saison.

«Elle a dit: papa je vais finir ce que j’ai commencé», a confié Jacques Comeau.

Lors de la saison 7, aucun juge ne s’était retourné pour Josiane Comeau. Cette fois, les portes se sont ouvertes pour la chanteuse qui a réussi à séduire au moins un des coachs de La Voix avec son interprétation émouvante de Si t’étais là de Louane. Béatrice Martin (Coeur de Pirate) s’est retournée lors de son audition à l’aveugle, au grand bonheur de l’interprète.

«Je ne pouvais pas vraiment croire que c’était mon tour. Quand on chante pour ce genre de concours devant quatre chaises qui sont de dos, c’est pas mal stressant, alors quand j’ai entendu le fameux bouton, eh que ç’a fait du bien! On dirait que tout s’est relâché et j’ai sorti tout ce que j’avais dans ma voix», a-t-elle raconté en entrevue à l’Acadie Nouvelle, quelques jours après la diffusion de la troisième ronde des auditions à l’aveugle.

«Travailler encore plus fort»

La musique a toujours été dans la vie de la Dieppoise. L’année dernière, elle a eu la chance de suivre son père étape par étape jusqu’à la demi-finale de La Voix.

«C’est là que j’ai réalisé que c’est vraiment quelque chose que je veux faire. Je me suis dit que je voulais me relever, travailler encore plus fort et retourner parce que je suis encore plus prête que l’année passée. C’est comme quelque chose qu’il fallait que je finisse.»

Au fil des années, son amour pour la musique a grandi. Pour faire son entrée sur le plateau de La Voix, elle a choisi la chanson Si t’étais là de Louane.

«Premièrement, c’est une chanson française et je pense que quand on chante au Québec, il faut supporter la francophonie et c’est une chanson qui porte une très beau message. C’est une ballade et je suis quelqu’un qui chante avec mes émotions et j’aime raconter des histoires.»

Au départ, elle ne s’était pas trop fixé d’attentes, de crainte d’être déçue.

«Avant de monter sur scène, je me suis dit que j’allais là avec une ouverture d’esprit et pour avoir du fun et faire ce que j’aime. Maintenant que je fais partie de l’aventure, j’ai juste hâte de pouvoir continuer à partager cet amour de la musique et d’apprendre.»

En se retournant, Coeur de Pirate lui a dit que sa voix était comme un baume qu’elle a pris tout de suite au coeur. Josiane Comeau ne connaissait pas beaucoup l’univers de cette auteure-compositrice-interprète avant de participer à l’émission. En la découvrant, elle confie qu’elle a développé un amour pour cette artiste et son écriture.

Deux grands rêves

La jeune femme partage son temps entre la musique et ses études au programme préparatoire de médecine à l’Université de Moncton, en espérant un jour devenir médecin de famille.

«C’est beaucoup de temps pour les deux. Être médecin et chanter, ce sont deux grands rêves très différents l’un de l’autre. Ce qui est important pour moi, c’est de faire les deux. J’essaie de maximiser mon temps.»

Dans la famille de Josiane Comeau, la musique est présente depuis longtemps. Son père qui est une grande source d’inspiration pour elle lui chante des chansons depuis qu’elle est toute petite. Ils ont donné plusieurs spectacles ensemble.

Très fier de sa fille, Jacques Comeau souligne qu’elle a travaillé très fort pour en arriver là. Il précise qu’elle n’a jamais baissé les bras. Elle est un exemple pour les nouvelles générations, estime le père qui salue sa ténacité.

«Je suis fier, mais je sais aussi ce qu’elle va avoir à faire face maintenant parce que j’ai passé à travers. C’est beaucoup de travail et de stress. C’est comme embarquer dans des montagnes russes et même faire un saut de bungee des fois, mais elle a les nerfs pour le faire», a ajouté le papa et musicien qui lui conseille avant tout de prendre le temps de respirer et d’envisager une étape à la fois.

Le public pourra revoir Josiane Comeau dans les duels qui débuteront dans trois semaines. Il reste encore deux rondes d’auditions à l’aveugle.

Pour l’instant, Josiane Comeau est la seule candidate acadienne à l’émission. La Voix est diffusée sur les ondes de TVA.