Les cormorans de Sandra Le Couteur: la chanson dans son état pur

L'artiste et fils de Sandra Le Couteur, Alexandre Robichaud, a réalisé l'oeuvre qui se trouve sur la pochette de l’album Les cormorans. - Gracieuseté

Bercé par la mer et la poésie, le nouvel album de Sandra Le Couteur, Les cormorans, réalisé sans trop de fioritures, laisse toute la place à la voix, aux textes et aux émotions.

Avec le printemps qui approche arrive le quatrième opus de la grande dame de la chanson de l’île Lamèque, à paraître le 3 avril.

Ce nouvel album propose 11 titres pour la plupart en lien avec la mer.

Celle qui chante toute la beauté du monde invite le public à parcourir une vaste gamme de sentiments.

Sandra Le Couteur a travaillé à ce projet pendant plus de deux années. L’interprète est toujours à la recherche de chansons qui la touchent au plus profond d’elle-même. Il y a des textes magnifiques sur ce disque.

«Une chanson doit d’abord me jeter à terre. Je chante ce que j’aime, pas ce que le monde veut que je chante. Après qui m’aime me suive», a confié l’interprète à la voix puissante et enveloppante.

Elle a collaboré à nouveau avec les auteurs-compositeurs Diane Friolet-Roy, Michel Marin, Gilles Bélanger et son fils Valéry Robichaud qui a signé la chanson titre. On retrouve aussi la chanson Je pars à l’autre bout du monde d’Isabelle Fiset mise en musique par Paul Daraîche. Pour la première fois, Wilfred LeBouthillier lui a écrit une pièce: Le détroit de Cabot.

«C’est à propos d’un naufrage qui a eu lieu au large de Miscou en 1988 puis il y a trois personnes qui sont mortes dans ce naufrage. J’ai dédié cette chanson à ces pêcheurs-là.»

Autre première; des textes et des musiques de Luc De Larochellière se retrouvent sur son album. Il lui a composé, entre autres, la très belle Presque une histoire et la pièce Miscou qui reflète l’attachement profond de la chanteuse pour son île natale.

Dans la musique de Sandra Le Couteur, la poésie et les émotions ne sont jamais très loin. Dans Quand la nuit tombe de Diane Friolet-Roy, elle rend hommage aux migrants qui traversent la Méditerranée pendant la nuit et à Alan Kurdi, le jeune Syrien retrouvé mort sur la grève.

Je pars à l’autre bout du monde d’Isabelle Fiset et Paul Daraîche est dédiée à son amie Marjolaine Ward; une enseignante de l’île-du-Prince-Édouard décédée de façon tragique. Une autre chanson est à la mémoire de son père qui était pêcheur de homard. Les cormorans de Valéry Robichaud et Viviane Audet plonge dans l’histoire du peuple acadien.

Enregistré à Grande-Anse

Sandra Le Couteur a choisi d’enregistrer son album en direct avec ses trois musiciens Julien Breau (contrebasse), Nicolas Basque (guitare) et Théo Brideau (violon) ainsi que le réalisateur Éric Goulet. Ce dernier avait aussi signé la réalisation de son disque Le Phare. Ils se sont réunis dans un studio à Grand-Anse pendant trois jours pour enregistrer les chansons.

«Ce que les gens vont entendre sur l’album, c’est ce qu’ils vont entendre sur scène. C’est dénudé, c’est la voix et les textes qui sont en avant. Je n’ai pas voulu suivre une tendance, ça s’est présenté comme ça», a expliqué l’artiste.

Les musiciens ont collaboré aussi aux orchestrations. Ghyslain-Luc Lavigne qui a travaillé avec une foule d’artistes au Québec a réalisé le mixage.

«Il n’y a pas de fioritures inutiles et ainsi il y a plus d’émotion qui passe. Pendant l’enregistrement, il y avait des étincelles dans l’air.»

Sandra Le Couteur entreprend une tournée des Maritimes, ce samedi, à Charlottetown. Elle s’arrêtera, entre autres, à Edmundston, à Madran et à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie. Accompagnée de ses trois musiciens, elle interprétera l’ensemble des chansons de son nouvel album.

Elle lancera son album dans quatre villes. Pour les nostalgiques, une version vinyle sera aussi produite.

Des lancements sont prévus le 4 avril à Dieppe, le 5 avril à Tracadie, le 11 avril à Lamèque et le 20 avril à Montréal.

Cet été, elle a reçu des invitations pour donner des concerts en France. Elle se produira au Festival des Lavandes en Provence avec Yves Duteil. Des concerts en Égypte sont également prévus en 2021.