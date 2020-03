Haut-Madawaska: un organisme pour développer le talent artistique

Un organisme nouvellement créé entend aider au développement des arts dans la région du Haut-Madawaska.

Les Talents du Haut a récemment été mis sur pied afin de rassembler tous les talents qui méritent d’être connus de Saint-François jusqu’à Connors, sans égard à la discipline artistique ou à l’âge des artistes.

Le regroupement a été fondé par Chantale Nadeau et Annie St-Amand.

Une demi-douzaine d’autres personnes ont joint ces dernières au sein du comité de direction de l’organisme qui a été formé lors d’une assemblée de fondation tenue en février.

«Les Talents du Haut arrive à point alors que la Communauté rurale de Haut-Madawaska est en voie de se doter de sa première politique culturelle. Notre organisme pourrait contribuer à sa mise en oeuvre», a souligné en entrevue Annie St-Amand.

«On veut mettre nos artistes locaux sur la map, leur permettre de développer leurs talents dans le Haut-Madawaska et de partager leur passion avec les plus jeunes.»

Le nouvel organisme à but non lucratif entend faire la promotion des arts et de la culture dans les écoles de la région et auprès des nouveaux arrivants.

«Notre démarche est inclusive, nous souhaitons faire connaître notre culture aux nouveaux arrivants tout en apprenant à connaître leur propre culture. On veut bien accueillir ces gens-là et faire en sorte qu’ils se sentent bien une fois installés dans le Haut-Madawaska», a indiqué la cofondatrice de l’organisme.

«On part au bas de l’échelle avec beaucoup de projets en tête, on verra où tout ça peut nous mener dans dix ans.»

L’organisme Les Talents du Haut tiendra sa prochaine rencontre le 10 mars. Divers projets seront à l’ordre du jour de la réunion qui devrait permettre au groupe de se doter d’une vision d’ensemble.

Les gens intéressés à la démarche de l’organisme sont invités à assister à la rencontre qui se déroulera à l’école Ernest Lang, dans le quartier Saint-François.

«L’on cherche à avoir dans notre comité des personnes qui proviennent de toutes les sphères d’activités, que ce soit en danse, en chanson, en art dramatique, on veut vraiment toucher à tout», a expliqué Annie St-Amand.