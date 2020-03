Marie-Thérèse Fortin dans un marathon théâtral bouleversant

En lisant l’autobiographie de Gabrielle Roy, La Détresse et l’Enchantement, la comédienne Marie-Thérèse Fortin a été profondément bouleversée. Trente-cinq plus tard, elle porte seule sur scène l’adaptation théâtrale de cette œuvre qui raconte la quête personnelle de la romancière franco-manitobaine vers la littérature.

«C’est un récit qui m’a bouleversé et qui me parlait très fort parce que je reconnaissais des liens avec ma propre histoire et surtout je trouve l’écriture de Gabrielle Roy tellement limpide, en même temps tellement profonde et humaniste. Il y a quelque chose qui me bouleversait là-dedans et je me suis dit que je voulais faire ça», a raconté en entrevue Marie-Thérèse Fortin.

La création et la production de cette pièce ont été un travail de longue haleine, précise-t-elle. Au fil des années et avec l’expérience, la comédienne a réussi à en faire une version théâtrale qui a vu le jour en 2018.

Dans cette œuvre solo, la comédienne incarne la romancière qui raconte des moments marquants de sa vie depuis le Manitoba de sa jeunesse jusqu’au Québec en passant par l’Europe. Cette francophone qui a vécu en situation minoritaire communique sa passion pour la langue et la culture. Peu à peu, elle trouvera sa voie, celle de l’écriture. La comédienne précise qu’il s’agit d’un récit fragmenté avec plusieurs sauts dans le temps. L’autobiographie fait 500 pages tandis que la pièce compte une soixantaine de pages.

«En fait, ce qu’on suit dans mon spectacle, c’est surtout la quête de Gabrielle, la quête d’elle-même c’est-à-dire de cette jeune femme qui commence par être une élève modèle, une jeune institutrice exemplaire et qui malgré tout, sent que sa vie ce n’est pas ça, que quelque chose l’attend ailleurs.»

Elle va donc s’arracher du Manitoba et de sa relation presque fusionnelle avec sa mère pour traverser l’océan jusqu’en Europe afin d’entreprendre des études en art dramatique. Or elle va découvrir que le théâtre n’est pas tout à fait sa voie, elle se tournera alors vers la littérature.

Marie-Thérèse Fortin a commencé à travailler à la pièce peu de temps après la parution de l’autobiographie de Gabrielle Roy. Comme la vie l’a amenée dans divers projets au théâtre, à la télévision et au cinéma, la comédienne a dû remettre plusieurs fois son ouvrage. Elle a choisi de réaliser ce projet avec son ami et metteur en scène Olivier Kemeid. Ensemble, ils ont convenu que la seule façon de donner vie à cette histoire était par une voix unique.

«Olivier Kemeid a pensé qu’il fallait que je sois seule comme elle (Gabrielle Roy) a été seule toute sa vie pour traverser ces événements. Comme elle était comédienne aussi, on s’est dit que ça allait être elle qui allait jouer les autres personnages. C’est elle qui les dessine à travers sa description.»

Marie-Thérèse interprète Gabrielle Roy, ainsi que l’écrivaine qui joue d’autres personnages.

«C’est comme une œuvre de réminiscence. Chaque petite chose qu’elle voit sert à rappeler un souvenir.»

Seule sur scène

Ce premier spectacle solo arrive à point nommé dans sa carrière.

«C’est une expérience assez riche, un peu épeurante, mais c’est normal. Mon partenaire de jeu c’est le public d’une certaine façon. Je pense qu’à l’âge que j’ai, ça arrive bien au moment-ci de ma carrière. Je suis plus outillée pour le faire. J’ai aussi à peu près l’âge qu’elle avait quand elle a commencé à écrire son autobiographie. Donc j’ai la maturité qui vient apaiser certaines craintes que j’aurais pu avoir si je m’attaquais à ça plus jeune.»

Elle aurait aimé rencontrer Gabrielle Roy surtout qu’à un certain moment de sa vie, la comédienne demeurait tout près de chez elle à Québec. «J’aurais eu 1000 questions pour elle, mais il était trop tard, elle était partie.»

Elle a été touchée par le parcours de la romancière à une époque où on n’encourageait pas les jeunes femmes qui avaient d’autres ambitions que d’être mère de famille.

«Il n’y a pas de colère chez Gabrielle Roy. Il y a plus la détresse de surmonter sa peur pour tenter d’avancer dans cette voie qu’elle pressent être la sienne en n’étant pas tout à fait certaine que ça. L’exigence avec laquelle elle s’est mise à la littérature, pour moi elle est vraiment un modèle à tous les niveaux.»

En tournée au pays, la comédienne québécoise s’arrête cette semaine à Caraquet et Moncton, afin de présenter La Détresse et l’Enchantement dans une mise en scène d’Olivier Kemeid. Cette coproduction du Théâtre du Trident et du Théâtre du Nouveau Monde est à l’affiche du Centre culturel de Caraquet, le 3 mars à 19h30 et au théâtre l’Escaouette à Moncton, le 4 mars à 19h30.

Aussi à l’aise au théâtre qu’à l’écran, Marie-Thérèse Fortin a joué le rôle d’une neuro-oncologue et mère de famille dans la télésérie Mémoires vives sur plusieurs saisons. Plus récemment, on l’a vue dans la série troublante et poignante Le monstre, inspirée du récit vécu de violence conjugale d’Ingrid Falaise. Elle y joue le rôle d’une psychologue sensible et empathique qui aide Sophie à traverser sa rupture. La comédienne a ajouté que d’autres projets au théâtre et à la télévision seront annoncés bientôt.