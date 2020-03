Laurie LeBlanc célèbre ses 10 ans de carrière solo

Dix ans, jour pour jour. après le lancement de son premier album La Pitoune, Laurie LeBlanc remontera sur la scène du Théâtre Viola Léger au Pays de la Sagouine pour célébrer son 10e anniversaire.

Les 11 et 12 avril 2010, le restaurant du Pays de la Sagouine affichait complet pour les lancements du premier disque solo du chanteur country. Celui-ci retourne donc au même endroit pour présenter un spectacle spécial à l’occasion de son 10e anniversaire. Le spectacle se tiendra le samedi 11 avril.

«C’est vraiment une coïncidence! Le pays de la Sagouine m’a contacté pour faire partie de leur nouvelle programmation du printemps. Ils ont suggéré la date du 11 avril sans le savoir. Ç’a super bien tombé, car nous étions tellement occupés avec le nouvel album anglophone que nous avons presque passé sous silence cette date mémorable», a déclaré Laurie LeBlanc.

Depuis le début de sa carrière solo, l’artiste acadien de Bouctouche a enregistré sept albums et foulé les scènes de l’Atlantique, du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et même de la France.

En plus d’avoir remporté la tournée atlantique RADARTS Assomption Vie Radio-Canada, il a reçu 19 prix et 46 nominations: SOCAN, ADISQ, Gala country francophone canadien, Josie Music Awards et Prix Musique NB. Il sera de nouveau à l’honneur le 2 mai prochain pour recevoir le prix d’excellence Père Clément Cormier à Bouctouche.

La date de sortie de son nouveau disque «When It’s Right, It’s Right» sera dévoilée après sa tournée scolaire. Le chanteur country présentera trois spectacles dans les écoles en Nouvelle-Écosse du 10 au 12 mars et sept spectacles scolaires Cerf-volant au Nouveau-Brunswick durant la semaine de la fierté française du 16 au 20 mars.