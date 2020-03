Tom Hanks et son épouse sont atteints du coronavirus

Tom Hanks, et Rita Wilson. - Archives

Tom Hanks et sa femme, l’actrice et chanteuse Rita Wilson, ont été testés positifs pour le coronavirus, a annoncé l’acteur dans un communiqué publié mercredi.

M. Hanks a déclaré que le couple était en Australie et se sentait fatigué, souffrant de rhumes, de courbatures et de légères fièvres. « Comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus et le résultat a été positif », a indiqué M. Hanks.

L’acteur de 63 ans a précisé que son épouse et lui seront « testés, observés et isolés aussi longtemps que la santé publique et la sécurité l’exigeront ».

M. Hanks, qui a également publié son message sur les réseaux sociaux, a signé en écrivant: « Prenez soin de vous! »

Pour la plupart des gens, le nouveau coronavirus ne provoque que des symptômes légers ou modérés, tels que de la fièvre et de la toux. Pour certaines personnes, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé, cela peut provoquer des maladies plus graves, notamment une pneumonie.

La grande majorité des gens se remettent du nouveau virus. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les personnes atteintes d’une maladie bénigne se rétablissent en deux semaines environ, tandis que celles atteintes d’une maladie plus grave peuvent avoir besoin de trois à six semaines de convalescence.

Tom Hanks et Rita Wilson, tous deux âgés de 63 ans, se sont mariés en 1988.