La vedette country Kenny Rogers est décédé

Le chanteur country Kenny Rogers, connu pour des succès tels que » Lucille « , » Lady » et » Islands in the Stream « , s’est éteint vendredi soir, à l’âge de 81 ans.

Son agent Keith Hagan rapporte qu’il est mort de causes naturelles chez lui à Sandy Springs, dans l’État américain de la Géorgie, où on lui prodiguait des soins palliatifs.

Originaire de Houston, l’artiste à la voix rauque et à la barbe argentée a vendu des dizaines de millions d’albums, a remporté trois prix Grammy, en plus d’être en vedette dans des téléfilms inspirés de ses chansons telles que « The Gambler », ce qui en a fait une célébrité très en vue dans les années 1970 et 1980.

Kenny Rogers et Dolly Parton en 1983. – AP

Même s’il a également touché au jazz, au folk et à la pop, il a toujours préféré être considéré comme un chanteur country. Il a connu une carrière prospère pendant pas moins de 60 ans avant de mettre fin à ses tournées en 2017, à l’âge de 79 ans.

Ses proches prévoient une cérémonie privée pour faire leurs adieux en raison de la pandémie de la COVID-19. Une commémoration publique pourra avoir lieu ultérieurement, disent-ils.