Laurie LeBlanc lance un premier extrait de son nouvel album

Laurie LeBlanc sort une première chanson qui annonce les couleurs de son nouvel album à paraître, When It’s Right It’s Right.

Comme il l’a annoncé plus tôt cette année, le chanteur country de Bouctouche se prépare à prendre d’assaut le marché anglophone avec un premier disque en anglais. La sortie du premier extrait, The Bigger The Better, était déjà prévue avant le début de la pandémie de coronavirus.

«Ça fait un bout de temps que c’est prévu pour cette semaine et nous (moi et mon équipe) avons décidé de continuer pareil pour ajouter un peu de couleurs et quelque chose de nouveau et de positif dans la vie des gens», a-t-il expliqué.

La chanson a été lancée dans plus de 130 radios au pays et la pièce sera disponible sur les différentes plateformes numériques à compter du 7 avril tout comme le vidéoclip. The Bigger The Better a été composée par quatre auteurs-compositeurs de renom, dont deux récipiendaires de Prix Grammy, Mike Reid et Don Schlitz, qui a d’ailleurs écrit la chanson The Gambler de Kenny Rogers. Dallas Davidson et Don Mescall sont les deux autres auteurs. Don Mescall a écrit des chansons notamment pour Backstreet Boys, Rascall Flat, Garou et bien d’autres. C’est d’ailleurs grâce à cet auteur-compositeur-interprète de l’Irlande que Laurie LeBlanc a pu avoir cette pièce pour son album puisqu’ils se sont rencontrés lors d’un récent voyage en France. Ils ont chanté ensemble l’année dernière.

En parcourant les chansons de son disque, il a choisi celle-ci comme premier extrait puisqu’elle illustre bien l’esprit et les sonorités de son nouvel album.

«J’aime la mélodie et le refrain. C’est un peu un mélange entre le style des années 1990 et ce qui se passe aujourd’hui», a-t-il exprimé.

Cette pièce qui a toutes les allures d’une ballade country pop aborde la rupture amoureuse sur un ton plutôt positif. Pourquoi ne pas en faire un party? Laurie LeBlanc délaisse ainsi un peu le côté traditionnel du country en flirtant avec un style plus moderne.

«J’aime toujours évoluer, avancer et développer et c’est sûr que ça faisait un bout de temps qu’on visait le marché anglophone. Sur les dix chansons, au moins la moitié sont plus modernes. Il y en a quelques-unes qui sont un peu plus proches de ce que je fais en français comme sur l’album Couleurs.»

Enregistré au studio Barrytone Studios à Miramichi, l’album a été réalisé par Jason Barry, récipiendaire de plusieurs prix au Canadian Country Music Association. Le lancement officiel de l’album est prévu le 6 juin au Centre des arts de Riverview, si la situation revient à la normale. Par ailleurs, le spectacle de Laurie LeBlanc au Pays de la Sagouine (11 avril) pour célébrer ses dix ans de carrière solo est annulé.