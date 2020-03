Steve Hickey finaliste de l’émission Tout simplement country

La musique a toujours été une grande passion pour Steve Hickey, de Pont-Landry. Après avoir fait bonne figure dans de nombreux concours au fil des années, voilà que le sympathique chanteur est maintenant l’un des cinq finalistes de l’émission Tout simplement country, présentée sur les ondes d’ICI ARTV.

Sa composition, Tant de silences, a été retenue par les responsables de l’émission. Jusqu’au 3 avril, les internautes peuvent se rendre sur le site de l’émission afin de voter une fois par jour pour leur chanson préférée. La personne gagnante sera invitée à chanter une chanson lors du prochain enregistrement de Tout simplement country, à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

Steve Hickey, âgé de 40 ans, est le seul finaliste du Nouveau-Brunswick.

L’auteur-compositeur-interprète avait déjà tenté ses chances à trois reprises dans un concours semblable organisé dans le cadre de l’émission, Pour l’amour du country avec Patrick Normand (l’ancêtre de Tout simplement country, maintenant animé par Guylaine Tanguay)

«Je me suis essayé trois fois, mais sans succès. Je suis quand même tenace. Cette fois-ci, je me encore dit que je n’ai rien à perdre et tout à gagner. Éventuellement, on m’a rappelé pour me dire que ma chanson avait été retenue. J’étais très content. Comme ça concordait avec toute l’histoire de la COVID-19, j’avais comme mis ça en oubli.»

Intervenant scolaire le jour, Steve Hickey a toujours poursuivi une carrière musicale en parallèle. En 2011, il a notamment été nommé lauréat du 43e Gala de la chanson de Caraquet et en 2018, il a remporté le prix Coup de coeur du public à Trois-Pistoles en chanson.

«Le succès dans le domaine de la chanson n’est jamais acquis. Il faut toujours travailler pour avoir des résultats.»

Steve Hickey a été initié à la musique par son père alors qu’il était très jeune.

«Je ne me souviens pas comment ç’a commencé. C’est mon père qui m’a introduit à la chanson. Il a une très bonne oreille et il est un très bon guitariste, excellent même. Je pense qu’il m’a entendu fredonner des chansons. À un moment, il y avait une soirée amateur pas loin d’ici, il m’a dit que je pourrais faire une chanson. Je lui ai dit, “Papa, je ne sais pas chanter. Il m’a dit, suis-moi.”»

Il est loin d’être le seul membre de la famille Hickey à avoir un faible pour la musique. Sa sœur Nadia enseigne la musique dans la région de Tracadie. Son neveu Philippe LeBouthillier s’est aussi fait connaître l’an dernier en tant que finaliste à The Voice Kids France.

De nombreux membres de la famille Hickey ont d’ailleurs participé à l’émission Un air de famille, de Radio-Canada, en 2012.

Il est possible d’écouter la pièce Tant de silences et d’y soumettre un vote à l’adresse suivante: www.toutsimplementcountry.ca/vote.