COVID-19: le casse-tête des diffuseurs de spectacles

La crise du coronavirus donne de nombreux casse-têtes aux diffuseurs de spectacles. La directrice du Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (RADARTS), Jacinthe Comeau, estime qu’en un mois seulement, les annulations entraînent des pertes financières de 75 000$ pour ses membres.

Les annonces d’annulation de manifestations artistiques se multiplient entraînant du même souffle beaucoup d’incertitudes dans le milieu des arts de la scène.

Jacinthe Comeau précise que sept des 11 tournées Cerf-Volant dans le réseau scolaire ont été annulées. Pour le grand public, ce sont près d’une trentaine de représentations aux quatre coins de l’Atlantique qui sont suspendues, dont la tournée de la pièce L’incroyable légèreté de Luc L., les spectacles du conteur Cédric Landry, de David Myles et d’Émilie Landry pour ne nommer que ceux-là. Les diffuseurs évaluent tournée par tournée à mesure que la situation évolue.

Si Jacinthe Comeau recommande au 41 membres du réseau de tenter de remettre à plus tard les spectacles (au lieu d’annuler complètement) afin de minimiser les pertes pour les artistes, les techniciens de scène et les diffuseurs, il reste que ce n’est pas nécessairement évident à planifier. Personne ne peut prédire la fin de la pandémie de la COVID-19.

«Pour les diffuseurs, d’abord c’est un très gros défi de programmation. Dans la mesure du possible, on essaie de reporter tous les spectacles qui ont été annulés, mais c’est que notre programmation de la saison 2020-2021 est déjà bien entamée. On est en train de signer les ententes de confirmation de tournées pour la saison 2020-2021. Ça va être difficile pour les diffuseurs de faire rentrer des spectacles reportés dans leur programmation», a expliqué Mme Comeau.

Les diffuseurs font face à des pertes de revenus de billetterie, de commandites, de partenariats en plus des dépenses déjà encourues de promotion et de publicité.

«J’ai juste fait le calcul pour un mois et ce sont des pertes de 75 000$ pour l’ensemble des répondants. Ça peut représenter de 3000$ à 6000$ pour certains diffuseurs. Certains d’entre eux ont peu de revenus donc ça représente aussi des mises à pied.»

La directrice du Centre des arts d’Edmundston, Christine Lavoie, qui est en discussion avec les agences pour trouver de nouvelles dates de spectacle, admet que la tâche n’est pas facile. Une demi-douzaine de spectacles, dont certains qui affichaient déjà complet, ont été annulés.

«On travaille très fort pour essayer de reporter les spectacles. C’est difficile d’établir de nouvelles dates. Quand tout ça a commencé, ma programmation de l’année prochaine était déjà à 85% complétée donc il ne reste pas tant de places disponibles pour présenter des spectacles. C’est malheureux, mais on n’abandonne pas.»

Comment relancer l’industrie du spectacle?

Jacinthe Comeau se demande bien comment le public réagira lorsque la pandémie ne sera plus qu’un mauvais souvenir. Sera-t-il de nouveau au rendez-vous?

«En partant, la diffusion de spectacle n’est pas un domaine facile. À notre rencontre avec la Fédération culturelle canadienne-française, on se disait que c’est bien ce qui se fait en live partout, mais qu’adviendra-t-il de la diffusion de spectacles en personne. Les membres sont inquiets et je pense que ça va prendre des mois et des mois et peut-être même des années avant de revenir à la normale», a affirmé Mme Comeau.

Christine Lavoie voit les choses un peu différemment. Elle croit que les gens auront envie à nouveau de socialiser et de vivre des expériences artistiques après avoir vécu le confinement et l’isolement social.

«Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers les produits culturels pendant le confinement donc c’est certain que les arts et la culture prennent davantage de place dans leur vie et peut-être qu’ils réalisent l’importance de ces produits culturels, alors j’ose espérer qu’à la fin de tout ça, les gens vont vouloir à nouveau socialiser, se rencontrer et vivre des expériences artistiques authentiques», a partagé Christine Lavoie.

Son équipe travaille d’ailleurs à préparer les activités estivales parce qu’elle envisage un achalandage accru.