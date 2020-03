Le Festival Frye dévoile une pléiade d’auteurs à découvrir de façon virtuelle

Zachary Richard, Kim Thùy, Emma Haché, Jonathan Roy, Natasha Pilotte, Pauline Dugas, Marilou Savoie et Michel Rabagliati figurent parmi les auteurs invités du Festival Frye. Malgré l’annulation de cet important festival littéraire du Grand Moncton, les organisateurs ont décidé de présenter une série d’activités en ligne qui mettront en vedette les écrivains qui devaient participer au festival cette année.

Si on inclut les deux poètes flyés, les auteurs émergents et ceux du spectacle Vocalités vivantes, ce sont plus de 40 écrivains qui font partie de la pléiade 2020.

Parmi eux, on retrouve notamment Louise Dupré, poète, romancière et nouvelliste, qui a fait paraître une vingtaine de titres qui lui ont mérité de nombreux prix et distinctions. De l’Acadie, les jeunes lecteurs auront la chance de connaître davantage l’univers de Pauline Dugas et de Marilou Savoie. Les amateurs de littérature pourront découvrir les auteurs par le biais des médias sociaux.

Environ une fois par jour jusqu’à la mi-avril, le Festival présentera chaque auteur de la programmation. Les responsables du festival préparent aussi une sélection de vidéos inspirée de la programmation annulée. Le tout devrait être prêt pour la fin du mois d’avril. Tout en demeurant à la maison, les gens pourront en apprendre plus sur les auteurs, les rejoindre sur les médias sociaux et acheter leurs livres.