Une initiative pour encourager les musiciens à offrir des spectacles virtuels

Selon le directeur de Musique NB, Jean Surette, le programme vient en aide surtout aux artistes et qu’il ne s’agit pas d’une solution pour l’ensemble des artisans de l’industrie musicale. - Archives

Une nouvelle initiative de prestations en ligne, inspirée du fonds d’aide du Centre national des arts, aidera les musiciens du Nouveau-Brunswick à se produire en direct sur les médias sociaux pendant la pandémie de la COVID-19.

De concert avec le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Musique NB a lancé le programme NB Chez soi qui dispose d’un budget de

55 000$. Chaque artiste recevra un cachet oscillant entre 1000$ et 2000$ pour présenter un spectacle sur le web. Ce sera probablement diffusé de façon simultanée sur la page Facebook de l’artiste et celle de Musique NB, a fait savoir le directeur général de l’association, Jean Surette.

Moins de 24 heures après le lancement du programme, Musique NB a déjà reçu une soixantaine de propositions. Les responsables du fonds envisagent de présenter une quarantaine de spectacles jusqu’à la fin mai, à raison de cinq artistes par semaine.

Le programme s’adresse autant aux interprètes qu’aux auteurs-compositeurs émergents ou établis, et ce, dans une variété de genres musicaux. Le formulaire comprend une série de critères et de questions qui aideront le comité à faire la sélection des artistes en performance.

L’objectif du programme est d’aider les musiciens professionnels touchés par la crise pandémique et les mesures d’isolement qui ont entraîné la fermeture des salles de spectacle. Les artistes ont perdu ainsi une importante source de revenus.

«C’est pour aider les artistes et pour donner aux gens du Nouveau-Brunswick un aperçu de ce qui se passe, découvrir les talents d’ici et offrir du divertissement pendant la pandémie», a expliqué Jean Surette.

«Nous allons essayer d’avoir une programmation qui reflète les régions francophones, anglophones et autochtones et de différents styles. C’est certain que le comité responsable de la programmation aura tout un défi.»

Sélection et programmation

Les prestations de 30 à 60 minutes débuteront fort probablement mercredi ou jeudi de la semaine prochaine. D’ici là, le comité effectuera la sélection des artistes et mettra en place la programmation. Devant la multiplication des prestations artistiques en ligne, Musique NB prévoit aussi fournir des outils, des ressources et partager des vidéos sur les meilleures pratiques dans ce domaine. L’objectif est d’assurer un certain niveau de qualité sonore et visuelle des spectacles virtuels.

«Il y a tellement de choses qui sont hors de leur contrôle. Ce n’est pas la même chose que d’être dans une salle de spectacle avec l’éclairage et la technique professionnels. Les gens s’attendent aussi de voir quelque chose où il peut y avoir des imprévus. Au moins, si on peut augmenter la qualité et que les artistes comprennent le nouveau médium, ça aidera. L’important pour nous est de donner des outils aux artistes pour bien se présenter.»

À son avis, ce genre de prestation peut certainement contribuer à faire la promotion des musiciens. Le directeur de Musique NB admet que le programme vient en aide surtout aux artistes et qu’il ne s’agit pas d’une solution pour l’ensemble des artisans de l’industrie musicale, c’est-à-dire les techniciens, les gens qui travaillent dans les salles de spectacle, les agents et les gérants d’artistes.

«On essaie de trouver aussi quelque chose pour ces gens-là.»

Pour l’instant, le programme du Nouveau-Brunswick NB Chez soi s’adresse essentiellement aux musiciens, mais il semblerait que d’autres initiatives pourraient être annoncées bientôt pour les artistes qui oeuvrent dans les différentes disciplines artistiques telles que le théâtre et la danse.

Par ailleurs, le fonds d’aide #CanadaEnPrestation du Centre national des arts destiné aux artistes de toutes les disciplines des arts de la scène de l’ensemble du pays est toujours en place et se prolongera grâce à de nouveaux appuis financiers. Le budget est passé de 200 000$ à 600 000$.