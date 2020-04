Laurie LeBlanc célèbrera ses 10 ans de carrière en solo en direct de chez lui

Comme la majorité des membres de la colonie artistique acadienne, Laurie LeBlanc a dû s’adapter du mieux qu’il a pu face à cette pandémie qui a grandement freiné les activités culturelles partout sur le globe.

Dans le cas du chanteur country de Bouctouche, la COVID-19 lui complique d’autant plus la tâche qu’il est présentement dans les préparatifs du lancement de son premier album anglophone, When It’s Right, It’s Right, prévu pour le 6 juin au Centre des Arts de Riverview.

Un spectacle qui, pour les raisons que vous connaissez, sera vraisemblablement annulé ou remis, comme tous les autres shows qu’il devait présenter entre avril et juin.

Cela dit, ça n’empêche pas l’ex-membre du groupe Zarico de travailler sur ce projet qui lui tient grandement à coeur.

Ainsi, un premier extrait a été lancé le 23 mars dernier dans 177 stations de radio anglophone à travers le pays, ainsi que dans 45 stations francophones.

La pièce The Bigger The Better n’a d’ailleurs pas mis de temps à s’imposer puisque deux jours plus tard, soit le 25 mars, elle figurait déjà au septième rang du top-10 country des radios anglophones indépendantes au Canada.

«C’est sûr que nous continuons de travailler sur notre projet dans ce monde devenu hésitant à aller de l’avant. Maintenant que le premier extrait a été lancé, nous nous préparons à sortir le vidéoclip officiel de la chanson, le 7 avril, dans les différents médias sociaux. C’est Jacques Graveline, d’Audiopact, qui a réalisé la vidéo», affirme Laurie LeBlanc.

«Cette vidéo a été tournée pendant le week-end du Gala country francophone, en octobre. Pourquoi ce week-end là? Et bien parce que l’auteur de la toune, Don Mescall, était présent à Montréal et il figure même dans la vidéo comme vocaliste», confie-t-il.

Puis, le 11 avril en soirée, Laurie LeBlanc convie ses fans à un Facebook Live sur sa page officielle.

Ce spectacle en direct de la maison vient évidemment remplacer celui qui devait avoir lieu le même soir au Pays de la Sagouine et qui avait pour but de célébrer ses 10 ans de carrière en solo.

«J’avais tellement hâte de faire ce spectacle au Pays de la Sagouine, surtout que ça coïncide jour pour jour avec mes 10 ans de carrière en solo, dit-il. J’ai donc décidé de faire un Facebook Live et il va y avoir des surprises pendant la soirée. Je vais même faire des demandes spéciales et faire tirer des prix.»

Pour Laurie LeBlanc, ce sera aussi l’occasion de raconter quelques anecdotes sur ces 10 ans qui en ont fait le visage le plus connu du country acadien. Il devrait par exemple nous raconter le rôle qu’a joué son paternel, Ola LeBlanc, dans le lancement son premier album La Pitoune. Il interprétera justement, en hommage à ce père décédé il y a cinq ans la pièce Assis à la fenêtre des Frères Deraspe des Îles de la Madeleine.

«Mon père adorait cette chanson et c’est d’ailleurs pourquoi elle figure dans mon album Noir et Blanc», mentionne-t-il.

Plus de détails sur ce Facebook Live seront bientôt communiqués sur la page officielle du chanteur.

Et à part ça, que fait Laurie LeBlanc pour occuper son confinement à la maison ces jours-ci?

«J’ai la chance de posséder un acre de terre en campagne, alors Jeannette et moi en profitons pour commencer nos journées en allant faire un petit jogging d’une trentaine de minutes au lever le matin. Puis après un bon déjeuner, nous faisons une heure de lecture positive et motivante. C’est important pour nous deux de rester positifs. Nous avons décidé de contrôler uniquement ce que nous pouvons contrôler», indique-t-il.

«Sinon, je fais d’autres activités. Par exemple, ce matin je m’attaque à une recette de côtes levées. Ce n’est cependant pas la recette de mon ami le chef Gilles Gauthier, parce que je ne suis pas prêt pour ça. C’est plutôt une recette que j’ai trouvée sur Internet. J’ai hâte de voir ce que ça va donner après cette cuisson de quatre heures», termine-t-il en riant.

Une chanson acadienne qui lui fait du bien à l’âme

«Ces temps-ci, j’aime écouter Roule Roule de Cayouche. C’est une toune qui parle de faire voyager notre musique de place en place.»