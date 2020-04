L’aventure de Josiane Comeau à La Voix sera plus longue que prévu

Même si Josiane Comeau devra attendre quelques semaines, voir peut-être des mois, avant de remonter sur la scène de La Voix, elle continue de rêver.

Quoique déçue, la jeune chanteuse de Dieppe accueille avec soulagement la décision de la production de remettre à une date ultérieure l’émission de téléréalité au lieu de l’annuler complètement.

TVA a suspendu la diffusion du populaire concours de chant en raison de la pandémie de la COVID-19. La Voix a quitté les ondes dimanche soir après la dernière ronde des duels qui s’est conclue avec la prestation en duo de Josiane Comeau. Le tournage des directs débutera une fois que les mesures d’isolement social seront levées.

«Quand nous avons reçu l’appel de la production, on dirait que c’était dur à réaliser qu’on n’allait pas pouvoir continuer à faire cette aventure pendant qu’on est dans le «momentum». C’est sûr que ce ne sont pas des nouvelles les plus plaisantes à avoir, mais honnêtement, je suis juste contente que ce ne soit pas annulé tout court et que la production fasse vraiment des efforts pour que ça reprenne. Ça fait durer le suspense plus longtemps, ça nous donne plus de temps pour nous préparer et on fait partie de l’aventure plus longtemps. Nous avons hâte de recommencer», a exprimé Josiane Comeau.

La jeune femme a déjà commencé à imaginer des scénarios et différentes mises en scène en pensant à des chansons qu’elle pourrait interpréter. Elle continue à chanter, à jouer de la musique et à écrire.

«Pendant le confinement, j’ai toujours de quoi à faire. J’aime ça être à la maison et profiter des petites choses qu’on n’a pas la chance de faire. Je fais beaucoup de musique et j’écris plus que j’écrivais avant. Les cours ont recommencé (à distance) et il faut que je commence à étudier de nouveau et à me préparer pour les examens», a raconté celle qui a entrepris des études universitaires en science de la santé pour devenir médecin.

Prestation lumineuse

Josiane Comeau a offert une prestation lumineuse dimanche soir. Comme l’a souligné le coach Garou, elle rayonne et elle a une aisance sur scène hors du commun. À l’issue de son numéro en duo avec Alexandru, où ils ont interprété la chanson Oui ou Non de la chanteuse belge Angèle, l’Acadienne a triomphé.

Coeur de Pirate lui a dit qu’elle avait trouvé son Angèle avec Josiane. Cette prestation dans un style très pop a révélé un nouveau visage de celle-ci.

«Je suis quelqu’un qui fait beaucoup de ballades. J’adore faire de la musique pour exprimer des messages, pour parler, pour chanter et faire des démonstrations vocales et cette chanson démontrait un côté complètement différent de moi que les gens ne voient pas. J’ai adoré et c’est sûr que je vais commencer à incorporer des choses de même dans mes spectacles et ça va me suivre.»

Elle admet qu’elle a été un peu déstabilisée, lorsque Coeur de Pirate leur a proposé cette chanson, pensant qu’elle ne mettrait peut-être pas sa voix en valeur. Après se l’être appropriée, elle était assez contente du résultat. Elle dit avoir vécu une soirée incroyable.

«On était en train de se faire plein de scénarios dans nos têtes avant d’entrer en scène, surtout que nous étions les derniers. Quand ç’a été notre tour à monter sur la scène, on dirait que le stress est parti et j’ai oublié que nous étions dans une compétition. Je me suis surprise moi-même.»

Avec son laissez-passer bien en main pour l’étape des directs, Josiane Comeau n’aura pas à vivre l’expérience des Chants de bataille. La diffusion de cette phase du concours est aussi remise à plus tard. Celle qui passe donc à l’étape des directs a hâte de se produire à nouveau sur la scène de La Voix.