Le rideau tombe sur l’opéra rock des Hôtesses d’Hilaire

Les Hôtesses d’Hilaire tournent la page. Après un album et un spectacle haut en couleur qui a été vu par des milliers de personnes, c’est maintenant la fin de l’opéra rock Viens avec moi, dont la captation a attiré plus de 47 000 visionnements sur leur page Facebook. Le porte-parole du groupe, Serge Brideau, s’est dit ému d’un tel amour du public pour ce projet ambitieux.

Pour clore cette vaste aventure rocambolesque, le quintette rock a mis en ligne la captation du spectacle Viens avec moi lors de la représentation au Grand Théâtre de Québec. Au moment de la diffusion, plus de 2000 personnes étaient rassemblées via internet. Cette épopée sur fond de rock psychédélique qui met en vedette 13 artistes continue d’accumuler des visionnements. Le chanteur a fait savoir que l’opéra rock sera aussi disponible sur YouTube de façon permanente.

«Ce genre de chose dans ces temps difficiles remonte le moral et ça fait du bien à entendre. C’était une grosse vague d’amour qui m’a vraiment touché», a exprimé Serge Brideau.

C’est maintenant le temps pour le groupe de dire au revoir à ce projet plus grand que nature qui a rassemblé des artistes en musique, en théâtre et en cinéma. Ils étaient 13 sur scène, dont les Hay Babies, Robin Joël Cool et Diane Losier. Si on inclut les techniciens, ce sont 18 personnes qui partaient sur la route pour présenter le spectacle.

«Hier, c’était la fin de ce projet-là et le dernier au revoir. C’est un projet fou qui a commencé avec une tempête d’idées entre Pierre Guy Blanchard et nous (Les Hôtesses d’Hilaire). Quand j’ai regardé le produit final, j’étais ému.»

Serge Brideau estime que c’est toujours une espèce de miracle qui se produit lorsqu’une idée prend forme, pour ensuite devenir un album et une production sur scène. Ils ont commencé à travailler à ce projet d’opéra rock en 2017. Depuis la première en 2018, l’opéra rock a été présenté 13 fois en Acadie et ailleurs au pays, souvent devant des salles combles.

Le groupe devait en principe entreprendre la création d’un nouvel album, mais confinement oblige, il devra remettre ce projet à plus tard. Entre-temps, Serge Brideau offrira un spectacle solo, le 8 avril, en direct de son domicile grâce au fonds CanadaEnPrestation du Centre national des arts.

Après dix ans, Serge Brideau se retrouve en repos forcé des Hôtesses d’Hilaire.

Se raser la barbe pour aider la cause des femmes victimes de violence

En attendant que la vie artistique reprenne son cours, Serge Brideau a décidé de retourner travailler dans le domaine de la santé. Celui qui a été ambulancier pendant 16 années a accepté un poste de préposé aux soins dans un foyer de la Péninsule acadienne, tout en étant aussi sur la liste de remplacement des ambulanciers en cas de besoin. Il doit ainsi raser sa barbe légendaire. Il a choisi de retransmettre en direct l’événement sur sa page Facebook afin de recueillir des fonds pour l’Accueil Sainte-Famille à Tracadie. Tous les fonds amassés seront versés à cet organisme qui s’occupe des femmes victimes de violence conjugale. Le Centre offre un service d’accompagnement et un abri pour les femmes et leurs enfants qui subissent de la violence.

«J’ai quand même été ambulancier pendant 16 ans et j’ai été témoin de ça et c’est quelque chose qui m’a beaucoup touché et que je trouve extrêmement triste. Je suis convaincu qu’avec le confinement social et l’isolement encore plus intense, il y a des femmes qui sont très vulnérables présentement, des enfants et des familles aussi, puis je pense qu’elles ont besoin de plus de support possible.»

Il espère recueillir au moins 5000$. Sa page Facebook compte 5000 amis, donc à 1$ par personne, il pourrait atteindre son objectif. Toute l’information se trouve sur sa page Facebook. Il s’est donné jusqu’au 6 avril pour recueillir des fonds. C’est à cette date qu’il se rasera la barbe en direct.

L’artiste a envie d’aider en ce moment.

«Financièrement, ça se passe bien, mais moi ça fait depuis janvier que je suis à la maison et j’avais besoin de sortir de la maison et j’ai surtout envie d’aider. Je suis capable et au foyer où je vais travailler, il y avait un grand besoin de préposés aux soins.»