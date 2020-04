Sandra Le Couteur: un lancement qui sera marqué par la simplicité

Sandra Le Couteur se prépare à lancer son quatrième album, Les Cormorans, de façon virtuelle. En direct de son domicile à Pointe-Alexandre sur l’île Lamèque, la demoiselle du traversier offrira un survol de ce nouvel opus.

Après les deux premiers extraits, Quand la nuit tombe et Je pars à l’autre bout du monde, sortis au cours des dernières semaines, c’est maintenant le temps découvrir l’ensemble du disque. La grande dame de la chanson acadienne propose 11 chansons aux univers variés et inspirés par la mer. Plusieurs auteurs-compositeurs ont collaboré à ce disque. Réalisé par Éric Goulet, le disque place la voix et les mélodies à l’avant-scène. L’album sera disponible sur toutes les plateformes numériques à compter du vendredi 3 avril. Celle qui avait prévu présenter des spectacles de lancement en Acadie doit se tourner vers le web, coronavirus oblige.

Comme ses musiciens sont aussi en isolement, elle le fera donc seule dans son salon sans musique pour l’accompagner. Elle propose un moment intimiste avec des prestations a cappella. Chaque chanson a son histoire.

«Je vais parler des chansons, des auteurs, comment le disque s’est réalisé. Je vais faire quelques chansons a cappella. Je vais inviter les gens à prendre un verre à partir de mon salon, à Pointe-Alexandre», a partagé l’interprète qui est aussi une excellente conteuse.

Elle s’est demandé si elle devait faire un lancement ou pas, mais étant donné que l’album sort ce vendredi, elle a voulu souligner l’événement en toute humilité.

«Je me suis dit qu’on allait le faire et peut-être que les gens vont passer un bon moment avec moi. C’est tout nouveau pour moi. Je suis en train de visualiser ça. Il faut que j’entre dans le direct comme si j’entre sur scène. On va aussi installer de l’éclairage.»

Jusqu’à présent, ce quatrième album de Sandra Le Couteur a reçu de belles critiques. Bien que tous ses spectacles sont annulés tout probablement comme ses tournées en Europe, prévues en juin, la chanteuse acadienne compte organiser des lancements une fois que la pandémie sera derrière nous.

«Nous allons laisser passer l’orage et attendre le soleil», a ajouté avec poésie Sandra Le Couteur.

Son lancement en direct sur sa page Facebook se tiendra ce vendredi 3 avril à compter de 17h.