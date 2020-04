Sylvie Mazerolle: briser le confinement de façon virtuelle

ement suscite diverses émotions chez Sylvie Mazerolle. La photographe de Dieppe a décidé de documenter en images son quotidien en offrant une vision personnelle de cette situation hors de l’ordinaire.

Chaque printemps, Sylvie Mazerolle se lance dans de nouveaux projets, mais cette année, elle admet qu’elle a cherché. Elle a dû trouver un sujet qui se réalise chez elle afin de respecter les mesures d’isolement social. Le projet, Chronique quarantaine: vivre en isolement, est né du désir de l’artiste de partager son expérience avec les autres et de briser le confinement, du moins de façon virtuelle.

«J’ai pensé qu’il y avait d’autres gens qui se sentent comme moi à ce moment-ci. En tant qu’artiste et photographe surtout, c’est important de documenter ce qui se passe dans nos vies présentement. C’est vraiment une situation hors de l’ordinaire alors je me suis dit pourquoi ne pas documenter ça d’un point de vue d’un artiste, d’une maman et de toute une famille ensemble», a exprimé la photographe.

Native de Baie Sainte-Anne, Sylvie Mazerolle a réalisé, entre autres, une collection de photos sur le désastre d’Escuminac. Aujourd’hui, elle se penche sur la pandémie et l’impact du confinement dans la vie des familles. Son point de vue est très personnel puisqu’elle a opté pour l’autoportrait, une sorte de journal intime.

La famille de Sylvie Mazerolle et l’étudiant de la Suisse qu’elle a accueilli. – Gracieuseté: Sylvie Mazerolle Sylvie Mazerolle en pleine réflexion. – Gracieuseté: Sylvie Mazerolle

Illustrer des émotions

Chaque jour depuis près de trois semaines, elle choisit un thème ou un événement. Cela peut être aussi simple que d’aller à l’épicerie ou encore une émotion ressentie pendant la journée. Sa plus récente photographie est inspirée d’une séance de photos d’un nouveau-né qu’elle a faite à travers une fenêtre.

Les photographies ont été prises dans l’intimité de sa résidence. Tantôt seule en pleine réflexion, tantôt entourée de sa famille, chaque image illustre des émotions. Il y a des hauts et des bas. Quand l’étudiant suisse qu’ils avaient accueilli pendant quelques semaines a dû retourner dans son pays, ç’a été déchirant, confie l’artiste. D’ailleurs, l’idée du projet est née de la correspondance qu’elle entretenait avec la mère de l’étudiant. Chaque jour, elle lui envoyait une photo afin de la rassurer. Par la suite, la photographe a eu l’idée de créer ce journal intime en images.

«On ne sait pas combien de temps durera cette situation-ci. Il y a des journées où il y a des choses qui se passent, d’autres où il n’y a rien alors j’essaie de créer des choses le fun pour faire rire les gens et leur montrer qu’ils ne sont pas seuls.»

Elle admet qu’elle a ressenti un certain découragement lorsqu’ils ont annoncé la fermeture des écoles pour le reste de l’année scolaire. Comme bien des gens, elle fait face aux défis un jour à la fois. Elle et son conjoint ont dû réorganiser le sous-sol afin d’offrir un espace de travail pour chacun des membres de la famille.

«Il y a des moments joyeux et des moments un peu moins joyeux. En réalisant la photo, ça me permet d’être dans le moment de la journée. Ça me force aussi à étudier la lumière.»

Sylvie Mazerolle et son fls de 11 ans. – Gracieuseté: Sylvie Mazerolle Ceci est la photo du Jour 1 du projet de photographies de Sylvie Mazerolle. Tout ce qui a pu paraitre comme des vacances à première vue est devenue au fil des jours une situation hors du commun. – Gracieuseté: Sylvie Mazerolle

Dans ses photographies en noir et blanc, il y a une touche artistique.

«Je trouve que la couleur peut beaucoup influencer la psychologie tandis que le noir et blanc, c’est vraiment l’émotion.»

Elle envisage de présenter une exposition à la fin de la pandémie de la COVID-19. Cette exposition réunirait les plus belles photos et les plus touchantes. Pour l’instant, elle publie chaque jour une nouvelle image sur sa page Facebook et Instagram. À ce jour, elle a partagé 18 photographies. Elle envisage de poursuivre le projet jusqu’à la fin des mesures de confinement.