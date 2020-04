Pandémie ou pas, le talent artistique s’exprime dans le Haut-Madawaska

La crise de la COVID-19 ne semble pas vouloir freiner l’intérêt du nouvel organisme les Talents du Haut à diffuser les arts à grande échelle.

Il n’y certes pas de spectacles ni d’exposition artistique par les temps qui courent dans le Haut-Madawska, comme partout ailleurs au pays.

La pandémie et le confinement qui est de mise chez plusieurs semblent toutefois avoir mené à un mouvement de diffusion des arts par le biais des médias sociaux.

Plusieurs artistes néo-brunswickois ont ainsi partagé leurs œuvres sur la page Facebook de l’organisme au cours des derniers jours.

«Un appel a été lancé à tous les artistes du Haut-Madawaska de faire parvenir des vidéos qu’ils peuvent partager avec les gens, dont plusieurs se trouvent actuellement dans une situation difficile», a tout d’abord indiqué Annie St-Amand, l’une des fondatrices des Talents du Haut.

«L’idée vient des vidéos où l’on pouvait voir des Italiens privés de sortie chanter sur leur balcon. Ça nous a inspiré dans notre démarche de faire quelque chose sur les réseaux sociaux pour divertir les gens.»

Fidèle à sa mission de favoriser toutes les formes d’arts qui puissent exister, l’organisme a publié des vidéos de toutes sortes, allant de la chanson aux arts visuels en passant par les contes traditionnels, la danse et même l’artisanat.

Certaines de ces vidéos ont été visionnées à plus de 600 reprises.

«La réponse des artistes a été très bonne et les commentaires reçus de la part des gens sont généralement très positifs, ça nous touche beaucoup. Ça peut donner en même temps un avant-goût de ce qui sera offert plus tard comme spectacles et autres événements culturels», a ajouté Annie St-Amand, avant d’inviter les artistes provenant de partout ailleurs à soumettre à leur tour leurs œuvres, peu importe la nature de celles-ci.