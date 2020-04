Un bouquet de livres jeunesse acadiens à découvrir

L’année scolaire ayant pris fin plus tôt que prévu en raison de la pandémie, c’est donc le temps de l’école à la maison. L’Acadie Nouvelle vous présente quelques suggestions de publications récentes pour les jeunes. Voici onze livres parus chez des éditeurs de l’Acadie ou encore écrits par des auteurs acadiens.

1. Mère(s) et monde de Sanita Fejzic, illustré par Alisa Arsenault (Bouton d’or Acadie, 2020, à partir de 4 ans)

Illustré par l’artiste de Moncton, Alisa Arsenault, ce récit poétique traduit de l’anglais par Sylvie Nicolas a été finaliste du CBC Poetry Prize. Il raconte avec tendresse et justesse la difficulté des familles homoparentales à être acceptées pour ce qu’elles sont.

Mère(s) et monde de Sanita Fejzic est un texte poétique sur l’homoparentalité. – Gracieuseté

2. La boite aux belles choses de Christine Arbour, illustré par Johanna Lezziero (Bouton d’or Acadie, 2020, 4 à 8 ans)

Cette histoire de l’auteure gaspésienne porte sur le deuil chez l’enfant. Une petite fille a perdu sa grand-maman qui s’est envolée comme un papillon. Ce livre qui met en valeur les relations avec les grands-parents parle aussi de l’importance de la mémoire.

La Boite aux belles choses de Christine Arbour porte sur le deuil. – Gracieuseté

3. L’Acadie de A à Z de Sylvain Rivière, illustré par Raynald Basque (La Grande Marée, 2020, 6 à 8 ans)

L’auteur a utilisé les 26 lettres de l’alphabet pour créer cet abécédaire sur des thèmes d’origine acadienne. Chaque thème est assorti de belles illustrations créées par Raynald Basque. C’est aussi accompagné de textes poétiques.

L’Acadie de A à Z de Sylvain Rivière, illustré par Raynald Basque. – Gracieuseté

4. Grand-père Clovis et le lapin mystérieux de Jacques P. Ouellet, illustré par Denise Paquette (La Grande Marée, 2020, 8 à 10 ans)

Ce conte idéal pour la fête de Pâques raconte l’histoire de Matthew et Sophie avec leur grand-père qui découvrent un gros lapin aux oreilles de différentes couleurs. L’histoire se passe dans la forêt de Saint-Wilfred au Nouveau-Brunswick. Le trio trouvera aussi des œuvres multicolores dans la tanière du lapin. Que cachent ces œufs multicolores? Là est le mystère.

Le nouveau conte de Jacques P. Ouellet, Grand-père Clovis et le lapin mystérieux. – Gracieuseté

5. Je suis bilingue de l’auteure A. Armstrong (Éditions de la Francophonie, 2020, 2 à 6 ans)

Dans ce récit, on suit le cheminement d’un enfant, Isaac, 3 ans, qui apprend tout d’abord ce qu’est une langue et qui ensuite, découvre qu’il est bilingue. Ses grands-parents maternels et ses grands-parents paternels n’utilisent pas les mêmes mots quand ils parlent.

6. Le Clochat veut ses neuf vies de Cindy Roy, illustré par Yohann Morin (Éditions La Bagnole, 2020, 7 ans et plus)

La créatrice de Féeli Tout a lancé au début de l’année une nouvelle série de livres jeunesse qui met en vedette le chat Clochat où l’auteure s’amuse avec les mots. Le premier volume qui a paru en février aborde avec humour la rencontre entre Clochat et un gros chat de gouttière, Palourd. Tous les deux emménageront dans un gros sapin dans la forêt.

Romans jeunesse

7. Comme un soleil ardent d’Édith Bourget, illustré par François Thisdale (Soulières Éditeur, 2020)

C’est l’histoire de Laurent, un géant de 13 ans, qui avec ses amis et sa sœur tentera d’embellir le monde autour de lui. Il trouvera la manière de réaliser son rêve en posant de petits gestes auprès des gens de son quartier, des actions qui réconforteront le coeur de ceux qui l’entourent. Ce plus récent ouvrage de l’auteure d’Edmundston rassemble des poèmes, des portraits et un récit.

Édith Bourget vient de publier le roman Comme un soleil ardent. – Gracieuseté

8. L’horloge enchanteresse de Joëlle Morissette (Éditions de la Francophonie, 2020)

Cette histoire fantastique tourne autour de la disparition de trois enfants qui viennent de déménager dans une maison du quartier de Gabriella. La vieille dame qui demeure dans le quartier depuis sa construction se demande si la maison n’avale pas les enfants tout rond. Mais… si c’était plutôt l’horloge grand-père dans le salon qui les avait propulsés à une autre époque.

9. Ni anges ni démons… nous avions 14 ans de Louÿs Pitre (La Grande Marée, 2019)

Milieu des années 60. On fait connaissance avec des adolescents – camarades de classe, enseignants et parents – qui gravitent autour de Léo Champion, un jeune débrouillard de 14 ans. Dans ce petit univers se succèdent les amitiés et les rivalités, les rapprochements et les affrontements, les réussites et les échecs, les joies petites et grandes ainsi que les drames qui font le tissu de leur vie à cette époque.

Le roman jeunesse Ni anges ni démons… de Louÿs Pitre. -Gracieuseté

10. Cours, Ben, cours!, de Philippe Garon et Sonia Cotten, illustré par Daniela Zekin (Bouton d’or Acadie, 2020)

Ce récit interactif qui reprend la formule des romans dont vous être le héros plonge dans une histoire rocambolesque. Le jeune Ben, son père dans une poussette et son amie la corneille albinos, accompagnés de personnages colorés issus de l’univers du cirque, tenteront de trouver une solution à leurs problèmes. Le lecteur aura à faire de choix tout au long du parcours.

11. La trilogie Un lourd fardeau de Stéphanie Dugas (Éditions de la Francophonie, 2018)

L’auteure originaire de Paquetville nous propose une saga familiale et magique. En cette période de confinement, pourquoi ne pas découvrir ou redécouvrir cette trilogie parue au cours des dernières années. La protagoniste du roman Haley découvrira un secret qui accable sa famille depuis plus de 1000 années. Elle se retrouvera plongée dans un voyage éprouvant autant émotionnellement que physiquement. n