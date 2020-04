Nouveau rendez-vous virtuel hebdomadaire des Newbies

Christian Essiambre est maintenant rétabli de la COVID-19. L’artiste de Moncton a entrepris avec ses deux complices des Newbies, Luc LeBlanc et André Roy, une série de rendez-vous virtuels où les trois comédiens discutent de leur situation avec humour en plus d’inviter des artisans de la série télévisée.

Joint mercredi, Christian Essiambre a confirmé qu’il n’était plus malade et qu’il a reçu le feu vert de la Santé publique, mettant fin ainsi à sa quarantaine tout en respectant évidemment les mesures de confinement et de distanciation physique. Afin de mettre un peu de piquant dans leur vie, les trois comédiens ont eu envie d’offrir du nouveau contenu sur les médias sociaux. Le trio propose maintenant des séances vidéos hebdomadaires en direct sur la page Facebook des Newbies. Chaque mardi à 22h, la veille de la diffusion des Newbies sur Unis TV, ils se rencontrent de façon virtuelle, depuis leurs résidences perspectives, pour discuter de leur semaine et de leur quotidien en cette période d’isolement social. La rencontre est conviviale et c’est fait avec humour, tout en racontant plusieurs anecdotes.

«Comme le temps est très long à la maison, on a décidé de faire ça. Avec humour, on prend des nouvelles de tout le monde. Ça fait du bien de rire dans ces temps difficiles», a partagé Christian Essiambre qui est l’un des auteurs de la comédie télévisée.

Chaque semaine, ils accueillent un invité sur leur plateau virtuel. Ce sont des gens qui ont travaillé à la série télévisée. Ils ont reçu, entre autres, le comédien Matthieu Girard (Jean-Marc, le patron d’André), le réalisateur Frédéric Nassif, les comédiens Marc Lamontagne (Lamont) et Ryan Doucette (patron du salon funéraire) ainsi que la comédienne Catherine Bérubé (Ann-Julie). La 2e saison des Newbies qui comprend 13 épisodes est actuellement en ondes sur Unis TV.

Cinq épisodes ont été diffusés à ce jour et les comédiens envisagent de poursuivre leurs rencontres virtuelles jusqu’à la fin de la saison.