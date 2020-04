Le Festival international de musique baroque de Lamèque annulé

Le Festival international de musique baroque de Lamèque, qui cumule 45 années d’existence, est annulé en raison de la pandémie de la COVID-19.

«C’est le coeur serré que nous devons vous informer que l’édition 2020 du Festival international de musique baroque de Lamèque n’aura pas lieu tel que prévu du 23 au 25 juillet», a déclaré le président du conseil d’administration, Jean-René Noël.

Les organisateurs de l’événement ont annoncé cette décision crève-coeur lundi. Selon eux, l’annulation est nécessaire afin de protéger la santé du public, des musiciens et des bénévoles. Le conseil d’administration affirme prendre très au sérieux les directives de la Santé publique.

Ainsi, souligne M. Noël, il nous sera possible de se retrouver le plus rapidement possible une fois que cette crise sans précédent sera terminée.

Depuis 45 ans, le festival convie certains des meilleurs musiciens du pays et d’ailleurs dans le monde chaque été à Lamèque.

L’équipe du festival entend continuer de déployer tous ses efforts et sa créativité dans le but de poursuivre sa mission. Ce n’est que partie remise et les organisateurs donnent rendez-vous aux festivaliers en 2021, soit du 22 au 24 juillet, pour célébrer son 45e anniversaire.