Bouton d’or Acadie poursuit ses rendez-vous dans le monde virtuel

Bien des oeuvres littéraires parus depuis le début du confinement se retrouvent orphelines de lancements, de librairies et de bibliothèques. Comme bien d’autres organismes du secteur culturel, les Éditions Bouton d’or Acadie ont décidé de prendre d’assaut la scène virtuelle.

Après le succès de la lecture interactive de quelques chapitres de Cours, Ben, cours! avec Philippe Garon et Sonia Cotten, le 14 avril dernier, la maison d’édition jeunesse de Moncton présente maintenant Sanita Fejzić. Auteure des livres (M)other et Mère(s) et monde, Sanita Fejzić a été sélectionnée par le programme #CanadaEnPrestation du Centre national des arts. Cri du cœur de l’auteure, mère non biologique d’une famille homoparentale, ces deux titres poétiques constituent une ode à l’amour.

Le 25 avril à 12h, Sanita Fejzić présentera, depuis son domicile, en Ontario, le livre dans sa version anglaise (M)other, tiré d’un poème finaliste en 2018 du CBC Poetry Prize. Puis, en français, et encore grâce à la technologie, les deux créatrices, Sanita Fejzić et l’artiste visuelle de Moncton Alisa Arsenault (illustratrice), qui ne se sont encore jamais rencontrées, se réuniront.

Une rencontre qui promet, à la veille de la fête des Mères, le 5 mai à 15h. Ces événements seront diffusés en direct sur les pages Facebook de Sanita Fejzić et de Bouton d’or Acadie.

En attendant les lancements à proximité, Bouton d’or Acadie s’est donc lancée dans la production de rencontres et de lectures vidéo, publiées en direct et en différé. Pour ceux qui veulent des vrais livres, l’entreprise d’édition livre et expédie, sans frais, tous les titres de son catalogue avec des offres spéciales.