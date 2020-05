Des Acadiens en vedette dans le concert de solidarité «Une chance qu’on s’a»

Le groupe Salebarbes sera du grand spectacle «Une chance qu'on s'a» qui rassemblera plus de 80 artistes. - Archives

L’Acadie sera de la distribution du grand spectacle Une chance qu’on s’a qui rassemblera plus de 80 artistes. Radio Radio, Jean-Marc Couture et le groupe Salebarbes offriront des prestations dans ce concert télévisuel qui sera présenté simultanément sur deux chaînes québécoises: TVA et Télé-Québec.

L’événement rassemblera des chanteurs, musiciens, comédiens, humoristes, danseurs et auteurs, dont certains grands noms de la scène comme Céline Dion, Ariane Moffatt, Ginette Reno, Jean-Pierre Ferland, Fred Pellerin et Louis-Jean Cormier. Pierre-Luc Funk, Gildor Roy, Marie-Claude Barrette, Mélissa Bédard, Marc Labrèche et Marie-Soleil Dion animeront tour à tour la soirée.

Les tournages sont effectués dans un studio spécialement aménagé, dans le respect des consignes gouvernementales en matière de distanciation physique.

D’autres segments filmés à l’extérieur se grefferont à l’émission. L’événement vise à venir en aide aux organismes Les Petits Frères, dont la mission est de briser l’isolement des personnes âgées et SOS Violence conjugale. L’événement sera présenté ce dimanche 10 mai à 20h30 (heure de l’Acadie).