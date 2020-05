Un nouveau programme d’aide provincial pour les prestations artistiques virtuelles

Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Bruce Fitch. - Archives

Un nouveau programme de financement spécial visant à appuyer les prestations artistiques et culturelles en ligne pendant la pandémie de la COVID-19 est mis sur pied.

Le programme, lancé mercredi par le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, vise à relever certains des défis relatifs à l’isolement social qui touchent les artistes professionnels et les gens qui apprécient l’art et la culture.

Les artistes dont l’exposition, le projet, la vitrine ou la performance a été annulé en raison de la pandémie peuvent recevoir jusqu’à 2000$ pour une prestation artistique dans les médias sociaux. Les entreprises ou les entrepreneurs du secteur culturel qui utilisent des moyens numériques pour faire de l’autopromotion ou présenter leurs produits autrement sont également admissibles.

«Comme la plupart des petites entreprises et des travailleurs autonomes, les artistes professionnels du Nouveau-Brunswick ont été durement touchés par la crise de la pandémie et l’isolement», a déclaré le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Bruce Fitch.

«La plupart des tournées, des spectacles et des expositions ont été annulés. Ces activités sont essentielles pour le secteur culturel de notre province et représentent une importante source de revenus pour les artistes de tous les secteurs.»

Les organismes artistiques et associations similaires peuvent également présenter une demande. Toutes les propositions doivent respecter les directives de distanciation physique et d’auto-isolement émises par le gouvernement provincial.

«Ces artistes pourront non seulement divertir le public par l’entremise des médias sociaux, mais ils auront également la possibilité de promouvoir leurs propres produits», a poursuivi le ministre Fitch.

Pour l’instant, le programme spécial ne dispose pas d’un budget global précis, c’est plutôt selon les demandes.

Le mois dernier, le ministère a établi un partenariat avec Musique NB pour offrir un programme semblable aux musiciens professionnels.