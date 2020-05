Donner des livres pour encourager la lecture

L’auteur de Saint-Louis-de-Kent, Cyrille Sippley, a le projet de redonner à sa communauté en offrant gratuitement des livres jeunesse aux familles qui le désirent.

Auteur de neuf ouvrages, dont cinq livres jeunesse, Cyrille Sippley a eu envie à son tour de contribuer à l’éducation des jeunes, confinés à la maison pendant la pandémie.

«J’ai été éducateur toute ma vie et j’ai la littérature jeunesse à cœur. Je me suis dit que pendant cette période-ci, c’est important que les jeunes puissent continuer leur habileté en lecture et développer leur goût et leur intérêt pour la lecture. C’est une petite contribution que je trouve que je peux faire et que ça me fait plaisir de faire», a affirmé l’ancien pédagogue natif de Baie-Sainte-Anne.

C’est en voyant toutes les initiatives de formation et d’éducation mises de l’avant pour les jeunes qu’il a eu l’idée à son tour de contribuer à cet effort. Il a donc choisi de distribuer gratuitement trois de ses titres jeunesse qu’il a encore en réserve. Il possède quelques centaines d’exemplaires de ces trois romans qu’il a publiés aux Éditions de la Francophonie. Il s’agit des deux premiers tomes de la collection Les aventures de Pierre-Luc, soit L’étrange destinée et Un fléau mystérieux, ainsi qu’un des romans de la série Les contes de la Baie: Le trésor de l’île. Ces livres s’adressent aux jeunes de 10 à 18 ans, estime l’auteur.

«Les livres de la collection Les aventures de Pierre-Luc sont des contes fantastiques et merveilleux qui se déroulent à l’époque des rois et des reines et qui mettent en jeu les sorcières et les lutins.»

Le trésor de l’île raconte une intrigue qui a lieu dans la grande région de Baie-Sainte-Anne. L’auteur mettra en œuvre son projet culturel au cours des prochains jours. Les familles intéressées par les livres de Cyrille Sippley peuvent le contacter par téléphone (876-2709) ou par courriel. Les gens pourront récupérer les livres à son domicile ou les recevoir par la poste, moyennant les frais de livraison.