La Galerie d’art Bernard-Jean rouvre ses portes avec une nouvelle exposition

Le Centre d’artistes Constellation bleue gestionnaire de la Galerie Bernard-Jean du Centre culturel de Caraquet présente l’exposition Elisgenooasig, Entre: Croiser, Lacer, Lier, Inter: Fuse, Lace, Relate. Les règlements relatifs au confinement sont maintenant rendus plus souples, ce qui nous permet d’ouvrir la galerie les jeudis et vendredis 21, 22, 28, 29 mai.

L’exposition Elisgenooasig, Entre: Croiser, Lacer, Lier, Inter: Fuse, Lace, Relate regroupe le travail des artistes Tara Francis, Nicole Haché et Indigo Rain Poirier. En mars 2019, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), ArtsLink NB et Mawi’art: Wabanaki Artist Collective ont créé la Résidence de Création Interculturelle qui réunit des artistes des communautés autochtones, francophones et anglophones. Au cours de leur résidence, Tara Francis, Nicole Haché et Indigo Poirier se sont rendues dans la communauté de la Première nation Metepenagiag, Caraquet et Saint-Jean.

Elisgenooasig, Entre: Croiser, Lacer, Lier, Inter: Fuse, Lace, Relate explore le dialogue autour d’expériences partagées, de connaissances et de compréhension en travaillant et en s’immergeant dans une autre communauté et environnement.

Tara Francis est une artiste visuelle de descendance Mi’kmaq et irlandaise de la Première nation Elsipogtog. Dans son travail, elle réinvente les enseignements traditionnels des Mi’kmaq avec une sensibilité contemporaine. La pratique de Tara comprend la peinture sur soie, l’acrylique et les piquants de porc-épic. Elle anime des ateliers, participe à des résidences d’artistes et continue d’exposer son travail aux niveaux local et international.

Nicole Haché est originaire de l’île Lamèque et est maintenant basée à Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Depuis 2002, elle participe activement à l’effervescence des arts et de la culture dans la province. Au cours de son parcours artistique, l’artiste acadienne s’est démarquée en participant à plusieurs projets d’expositions individuelles et collectives ainsi qu’à plusieurs résidences d’artistes aux niveaux provincial, national et international, en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique.

Indigo Rain Poirier est une musicienne électronique originaire de la Première nation de Kingsclear et est basée à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Indigo est une musicienne presque entièrement autodidacte, apprenant à jouer et à écrire de la musique au moyen de ressources et de communautés en ligne. En 2018, Indigo a été nommée musicienne électronique de l’année par Musique NB et son projet Wangled Teb a été présenté au Festival Flourish, au Quality Block Party, à Pop Montréal et à Sled Island à Calgary, pour n’en nommer que quelques-uns.

Cette exposition est un projet de commissariat du Collectif 3E Collective. Les portes de la galerie d’art seront ouvertes les jeudis de 12h à 16h30 et les vendredis de 12h à 19h afin d’accommoder les horaires des travailleurs. Les mesures en usage, quant à la distanciation et le nombre de visiteurs permis dans la galerie, seront affichées sur place. Des personnes seront sur place pour l’accueil. On annoncera de nouvelles dates d’ouverture en juin rendues possible au fur et à mesure des nouvelles règles quant au déconfinement.