Le Last Call de Radio Radio

Gabriel L. B. Malenfant et Jacques Alphonse Doucet de Radio Radio. - Gracieuseté: Félix Renaud

Après plus d’une décennie à se produire ensemble, Radio Radio est de retour avec une nouvelle chanson Last Call. Très festive, cette pièce fera partie d’un prochain album à paraître, dont la sortie a été remise à plus tard en raison de la crise sanitaire.

Avec cette pièce, la chaleur printanière se fait enfin ressentir. Le nouvel extrait a été produit par RealMind (Becky G, Loud), avec la collaboration de Kim Ho (Creature), qui accompagne le groupe en spectacle, et France Basilic (Valaire, Qualité Motel). Sur la chanson groovy, le duo acadien, basé à Montréal, se remémore son aventure et remercie ses admirateurs dans son franc-parler coloré habituel.

Jacques Alphonse Doucet alias Jacobus et Gabriel L.B. Malenfant qui ont collaboré récemment au concert télévisé-bénéfice, Une chance qu’on s’a, et au StudioFest d’Ici Musique, se sont associés avec la Microbrasserie Lion bleu à Alma (au Québec) pour souligner le 5e anniversaire de la brasserie. La bière Last Call est une recette unique créée à l’effigie du groupe. Radio Radio offrira une prestation dans le cadre du 5e anniversaire de la microbrasserie le 10 octobre 2020 à Alma.

Radio Radio a fait paraître cinq albums à ce jour. Son disque Belmundo Regal sorti en 2010 s’est retrouvé sur la courte liste du Prix Polaris. Ce deuxième album a également valu au groupe un premier Félix, celui de réalisation de disque de l’année avec Sébastien Blais-Montpetit. Son troisième opus Havre de Grâce a été couronné du Félix de l’album de l’année dans la catégorie hip-hop. Radio Radio n’a pas sorti de nouveau disque depuis Light the Sky en 2016.