Danny Boudreau domine les nominations au Gala Country

Que ce soit avec son projet solo ou son nouveau duo Beauséjour, Danny Boudreau a récolté sept nominations au Gala Country 2020. L’auteur-compositeur-interprète de Petit-Rocher est particulièrement heureux de figurer parmi les finalistes des catégories auteur-compositeur et chanson de l’année.

Culture Country a dévoilé la liste des nominations dans toutes les catégories du gala. Treize prix Willie seront remis en septembre prochain. Même si le gala se déroule au Québec, les Acadiens font généralement bonne figure. Danny Boudreau arrive en tête des nominations avec sept mentions. Auteur-compositeur, album original, chanson, découverte et groupe de l’année; Danny Boudreau et son nouveau duo Beauséjour sont finalistes dans plusieurs catégories du gala. Le chanteur et guitariste se retrouve même en compétition avec lui-même dans certaines catégories, dont celles de la chanson de l’année et de l’auteur-compositeur de l’année, puisque son duo Beauséjour y figure aussi.

«C’est quand même un beau problème, mais j’ai un petit penchant pour Beauséjour parce que c’est un beau projet avec Jocelyne Baribeau. Je suis très heureux que le Gala prenne le temps de nous mettre en nomination pour cela.»

L’auteur-compositeur-interprète s’est dit touché par toutes ces nominations.

«C’est sûr que mes nominations me font plaisir aussi, mais celles de Beauséjour, je suis vraiment content parce qu’il y a un bel engouement pour ce projet.»

Danny Boudreau obtient également deux nominations dans la catégorie de la chanson de l’année pour les pièces Lucille Starr avec Beauséjour et La Gibson de mon père qu’il a composée pour Patrick Norman. Ce sont deux chansons qui ont beaucoup tourné. Beauséjour est aussi en lice pour le prix de l’album de chansons originales et de la découverte de l’année.

«C’est cool. On est content. Malheureusement, on ne pourra pas être là en personne parce que le gala va être virtuel. Mais même virtuel, on est très heureux. Ça nous donne un élan si on veut, pour penser peut-être à un deuxième projet.»

Même si Danny Boudreau travaille à la production d’un dixième album solo et que la chanteuse manitobaine a également un projet en chantier, c’est loin d’être la fin pour Beauséjour, assure l’artiste acadien.

«Beauséjour a une belle tournée amorcée quand la normalité va revenir. On devait faire beaucoup l’Acadie cette année et ce n’est que partie remise.»

Deux autres Acadiens font partie des finalistes au Gala Country. Frank Williams tentera de décrocher le prix Willie de l’auteur-compositeur de l’année, tandis que Laurie LeBlanc se retrouve parmi les finalistes de la catégorie interprète masculin de l’année. Mentionnons que l’émission produite à Halifax Tout simplement country, dont fait partie Danny Boudreau comme choriste, se retrouve parmi les finalistes de l’émission de télévision de l’année. Le Gala Country qui devait avoir lieu dans le cadre du Festival Western de St-Tite, doit revoir son format afin de s’adapter à la situation actuelle puisque le festival est annulé.

Le public peut voter pour les prix jusqu’au 31 août. La participation du public représente 40% du pointage final.

En chantier

Pour sa part, Danny Boudreau travaille à quelques projets, dont celui d’un dixième album qu’il pourrait sortir à l’automne. En plus d’offrir des prestations en direct dans quelques festivals virtuels cet été, il a commencé à imaginer un projet musical de confinement. Pendant 60 jours, il a interprété une chanson sur sa page Facebook.

«J’ai quand même quatre chansons (originales) écrites sur le sujet et j’aimerais me rendre à dix pour un projet éventuel une fois que tout ça sera terminé pour que les gens n’oublient pas ce qu’on a vécu.»

Les dix chansons exploreront le comportement humain en temps de confinement. Il travaille également à un projet de série web qui est encore au stade embryonnaire.