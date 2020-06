Denise Bouchard: créer et pétrir en confinement

Si Denise Bouchard est si populaire auprès du public, ce n’est pas uniquement dû à son talent et son charisme. Que non! Si elle continue d’avoir la cote après tant d’années, c’est aussi parce qu’elle est une bosseuse. Et pour une personne qui a encore tellement à dire, il s’agit là d’une qualité remarquable.

C’est justement cette vaillance, combinée au confinement, qui lui a permis d’écrire le scénario de son prochain long métrage de fiction.

Elle aura mis 94 jours pour accoucher d’une histoire dont elle se dit très fière.

«C’est peut-être prétentieux de penser ainsi, mais je suis contente et excitée par le travail accompli, s’exclame-t-elle. Du 20 février au 23 mai, j’ai réussi à écrire la version 1 du scénario. En fait, je suis rendu dans la période de correction. Je vais maintenant laisser tout ça germer un peu, mais il n’en reste pas moins que la maison est bâtie.»

Sans entrer dans les détails, Denise Bouchard confie que son deuxième film lui a été inspiré par deux personnes à qui elle n’a encore rien raconté à ce sujet.

«Je ne peux pas en dire plus, sinon que l’action se déroule de nos jours dans la Péninsule acadienne et que l’île de Caraquet sera en quelque sorte l’un des personnages», dit-elle.

«Ç’a été beaucoup de travail, poursuit la personnalité culturelle de l’année à l’Acadie Nouvelle. En tenant compte des périodes de réflexion, j’ai été dans mon univers créatif de 12 à 15 heures par jour.»

Si elle se fait discrète quant au scénario, elle ne voit aucun mal à nous raconter à quoi ses journées ont ressemblé.

«Il faut d’abord savoir que j’écris la nuit et que je révise le jour. Ça me prend la lumière pour avoir une réflexion. Mais aussitôt que le soir arrive et que j’ai pris mes photos quotidiennes de coucher de soleil que je publie régulièrement sur ma page Facebook, l’inspiration vient. Elle me vient tout en m’accompagnant de toutes sortes de sons. C’est habituellement de la musique classique. Ça peut être du Brahms, du Chopin ou encore du Mozart. Mais aussi parfois c’est du jazz. Du jazz chanté par des femmes», exprime-t-elle.

Étrangement, elle ne parvient pas à écrire à partir de son bureau que son conjoint lui a organisé dans une partie du salon. Au lieu de ça, elle préfère s’installer à la table de la cuisine, assise sur une chaise inconfortable. La proximité du frigidaire est également la bienvenue en cas d’une petite fringale.

Devant elle, toutefois, il y a cette vue imprenable sur une forêt dotée d’un incroyable ciel maquillé par la lune et les étoiles. Et ce que l’ampoule de la cuisine ne parvient pas à lui dévoiler, c’est le mystère qui s’impose. Un monde imaginaire qui la regarde et qui la nourrit.

Être zen en faisant du pain

N’allez quand même pas croire qu’elle n’a pas pris de temps pour elle-même pendant les trois derniers mois. Bien au contraire. Elle a non seulement vécu, mais elle a aussi beaucoup réfléchi sur la vie en général.

«Cette pandémie m’a forcé à me concentrer sur des choses plus saines. Je peux même dire que je suis dans une période heureuse. Je refuse de me laisser aller dans la morosité. À travers les épreuves, je préfère voir la beauté», indique la réalisatrice de Pour mieux t’aimer.

«J’ai même appris à faire du pain. J’en fais maintenant deux par semaine. Quelque part, faire ces deux pains m’a ramené à l’essentiel. Pendant que je pétris ma pâte, je pense à d’autres choses. Et à travers cette quête intérieure, je tente de ramener mon diapason à la bonne place», mentionne-t-elle.

«En tout cas, une chose est sûre, nous serions tous plus zen si nous faisons tous notre propre pain. Je suis même convaincu qu’il y aurait moins de gens chez le médecin», souligne-t-elle avec un sourire dans la voix.

La comédienne, scénariste et cinéaste dit souhaiter que la société profite elle aussi de la situation pour se mettre au diapason.

«Les derniers mois m’ont révélé que nous sommes endormis comme société. Nous sommes endormis par les médias qui nous transportent dans toutes les directions et aussi par notre surconsommation. C’est un constat qui m’est tombé dessus comme une claque dans la face après avoir abandonné un certain temps les médias pour me dépolluer. Je n’ai eu ensuite qu’à laisser parler mon bon sens. De revenir un peu à soi, de réfléchir et d’écouter l’autre avec respect aide vraiment à mieux se positionner», exprime-t-elle.

«J’espère maintenant qu’à l’avenir j’aurai l’intelligence de garder cette sagesse et de me tenir loin de toute cette consommation mercantile. Mais attention, il est important que nous nous réveillons sans agressivité. N’oublions pas que nous sommes tous des citoyens de la terre», précise-t-elle.

«Autrefois, la génération de nos parents avait des valeurs plus chrétiennes. Ils avaient des codes. Je ne dis pas qu’il faut retourner à ça, mais je crois qu’il serait bon d’adopter une meilleure ligne de conduite. Il serait bon de savoir où nous nous en allons actuellement. Il serait bon également de se demander si communiquons bien. Faisons-nous confiance, évitons de paniquer et échangeons calmement avec les autres. À ce sujet, il serait bon que les gens lisent (ou relisent) Le petit prince. L’histoire n’a jamais été aussi actuelle», déclare-t-elle.

Par ailleurs, le confinement lui a aussi permis de découvrir, grâce à la repousse, que ses cheveux sont totalement blancs une fois dépouillés de leur teinture.

«J’en suis à me questionner si je ne vais pas garder cela ainsi. En même temps, je me demande si Mariaagélas accepterait d’être blanche. C’est un peu comme si tu te demandais à la Sagouine si elle accepterait d’enlever sa capine ou pas, non?», ajoute-t-elle avec humour.

En attendant, comme elle est en pause du Pays de la Sagouine, Denise Bouchard a l’intention de se tenir occupée en faisant un jardin et du vélo au cours des prochaines semaines.

Elle se promet aussi de continuer à se questionner sur la vie en général, tout en zieutant l’horizon grâce à cette magnifique vue sur la mer dont elle profite quotidiennement.

Pour se mettre au diapason, c’est pas si mal comme décor.

Quelle chanson lui fait du bien à l’âme?

«Je dirais Café Robinson de Marie-Jo Thério. Pourquoi? Chez Marie-Jo, sa poésie dans plusieurs de ses chansons me rejoint et m’apaise.»