Laurie LeBlanc lance un album en anglais

Laurie LeBlanc se prépare au lancement de son nouvel album When It’s Right It’s Right en direct du Théâtre Capitol à Moncton. Le chanteur country de Bouctouche admet que la sortie de son premier disque original en anglais se déroule dans un contexte exceptionnel qui exige une bonne dose d’adaptation.

Même si on lui a conseillé de remettre à plus tard la sortie de son album en raison de la pandémie qui perturbe le milieu culturel, le chanteur tenait à offrir une nouveauté au public. Il n’était pas question d’attendre plusieurs mois puisque l’album est prêt.

«Nous n’avons jamais fait ça pour l’argent. On fait ça parce qu’on aime faire des tounes et les présenter au public. On veut apporter une couleur positive et du nouveau.»

Entouré de six musiciens tout en respectant la consigne de distanciation physique, Laurie LeBlanc présentera donc un spectacle de lancement virtuel samedi soir. Sa prestation sera diffusée en direct depuis la grande scène du Théâtre Capitol, et ce, bien évidemment sans public. Dominic Breau des Productions Les Frères Breau (Tuné In) s’occupera de toute la partie vidéo.

«Ça va être monté autant que possible comme un spectacle public avec les musiciens. Il va y avoir des clips des auteurs-compositeurs qui expliquent leurs inspirations en arrière des chansons et quelques surprises. On aura du visuel avec les lumières. Il n’y aura pas beaucoup de mouvement sur scène pour être sûr de ne pas sortir de ma bulle et de ne pas m’approcher des musiciens. Ça va être comme un spectacle mixé public et télévision.»

Dix chansons composent ce nouvel opus du chanteur country réalisé par Jason Barry, dont une pièce composée par l’artiste et sa conjointe Jeannette LeBlanc, les neuf autres titres inédits lui ayant été fournis par des auteurs américains et européens de renom, dont Don Mescall qui signe six pièces. C’est d’ailleurs sa rencontre avec l’auteur-compositeur-interprète irlandais lors d’un voyage en France qui a déclenché la création de cet album. Selon le chanteur, toutes les étoiles se sont alignées de belles façons pour la production de ce disque.

«Notre timing est tellement bien arrivé pour l’album anglais parce que j’étais rendu à un point où je ne voulais pas refaire ce que je faisais en français et cet album n’était pas vraiment planifié parce que je n’avais pas de texte que j’aimais. C’est arrivé avec Don Mescall, on a eu des textes et ensuite il y a eu Jason Barry qui a embarqué dans le projet.»

Très varié, When It’s Right It’s Right rassemble toutes les influences musicales du chanteur. De la balade au country des années 1990 qui ressemble un peu à ce qu’il fait en français, en passant par le country rock et plus moderne, Laurie LeBlanc voyage à travers divers styles. Il n’a rien à envier aux artistes de Nashville. Il s’est entouré de musiciens et d’une équipe de production solides. Pour choisir les pièces, le chanteur s’est attardé aux mélodies et aux histoires qu’elles racontent tout en s’assurant qu’il éprouve un lien avec les chansons.

«Je suis un gars qui est assez positif, donc les tounes sont assez positives. Vu que c’est mon premier album anglophone. J’ai un mix de toutes mes influences et de tout ce que j’aime.»

Pour l’instant, le chanteur ne s’est pas trop créé d’attentes quant au marché anglophone puisqu’il en est à son premier album en anglais de chansons originales. Le premier extrait, The Bigger The Better, tourne déjà très bien sur les radios.

Il travaille aux derniers préparatifs pour le lancement samedi soir qui sera présenté à compter de 20h sur sa page Facebook officielle.

Au cours des prochaines semaines, l’artiste travaillera surtout à la promotion de son disque, tous ses spectacles ayant été reportés à 2021. L’album sera disponible sur toutes les plateformes numériques à compter du 5 juin. Un nouvel extrait vidéo de la chanson Another Night Like This sera lancé en juillet.