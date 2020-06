La francophonie de Saint-Jean célèbre le projet Sam chante

La communauté francophone de Saint-Jean célébrera le projet Sam chante depuis ses débuts lors d’un événement virtuel mettant en vedette les parrains de ce spectacle qui, chaque année, rassemble des centaines de jeunes.

Même si le spectacle Sam chante a été reporté à 2021 en raison de la pandémie, le directeur des affaires culturelles de l’ARCF, Rodney Doucet, a décidé d’organiser une activité alternative pour souligner le succès de ce projet phare de la collectivité. Il se propose d’animer une soirée en compagnie des cinq chanteurs qui ont parrainé l’événement au cours des dernières années, en plus d’aller à la rencontre de George Belliveau qui sera l’artiste à l’honneur en 2021. Chaque année, la jeunesse saint-jeannoise explore l’oeuvre d’un auteur-compositeur-interprète acadien en préparant un grand concert annuel. M. Doucet confie qu’il ne pouvait passer sous silence cet événement qui, depuis ses débuts, constitue un véritable succès dans la communauté francophone. Il a donc créé l’événement Les rayons de Sam chante.

«C’est en voyant venir le moment où les musiciens se donnent rendez-vous dans notre théâtre pour présenter le lendemain le premier des spectacles de Sam chante que je me suis dit que ce serait important de continuer à partager le succès de Sam chante», a exprimé Rodney Doucet.

L’événement diffusé en ligne, qui offrira un mélange d’entrevues, d’échanges, de prestations en direct des artistes ainsi que des images d’archives de Sam chante, permettra au public d’ici et d’ailleurs de revivre les meilleurs moments de l’activité. Des centaines de jeunes ont participé au projet depuis 2015.

«Je dis souvent que ce projet-là est un succès avant le spectacle parce que c’est le chemin que les jeunes font avant de se rendre au spectacle qui fait en sorte que ç’a vraiment une incidence profonde chez les jeunes. Dans le contexte sociolinguistique où ils grandissent, c’est quand même un projet exemplaire au niveau de la médiation culturelle et identitaire.»

Année après année, les artistes ont confié avoir vécu des expériences extraordinaires. Quand une chorale de 200 enfants réinterprète leurs chansons, ça résonne très fort et ça donne souvent lieu à des moments riches en émotions, estime M. Doucet qui a eu la chance de revisiter les cinq concerts en préparant l’émission. Depuis le début de la pandémie et du confinement, les arts de la scène sont mis rudement à l’épreuve.

«Depuis la mi-mars, j’en ai quand même regardé plusieurs spectacles virtuels, donc c’était de voir comment on pouvait composer avec les possibilités, mais les limites techniques aussi, pour créer un événement qui soit le plus vrai et le plus humain possible parce qu’il y a eu beaucoup de discussions autour du concept et de l’idée que les arts de la scène est un art vivant qui se vit entre un artiste et un public.»

Durant cette soirée, le public pourra entendre Zachary Richard, Wilfred LeBouthillier, Monique Poirier, Kit Goguen, Danny Boudreau et George Belliveau. Tour à tour, ils interpréteront quelques chansons depuis leur résidence respective.

«J’ai donné carte blanche aux artistes, mais je leur ai envoyé la liste des chansons qu’ils avaient faites. Sauf George qui n’a pas encore eu la chance de le vivre. Donc il y a encore plein de surprises qu’on veut maintenir avec lui.»

Pour toute la question de la diffusion virtuelle, Rodney Doucet s’est associé au vidéaste et artisan de l’image, Kevin McIntyre. Les rayons de Sam chante est présenté ce mercredi 3 juin à 19h sur la page Facebook saintjeanarts.