Le CACD ouvrira ses portes au public le 8 juin

Le Centre des arts et de la culture de Dieppe. - Archives

Le Centre des arts et de la culture de Dieppe ouvrira progressivement ses portes au public à compter du 8 juin.

Les autorités du Centre ont complété la mise en œuvre des actions nécessaires à la sécurité et à la bonne circulation des personnes dans son centre.

En fonction de l’évolution des orientations de la province du NB, différents scénarios d’activités sont à l’étude pour l’été 2020. Les offres de camps artistiques seront disponibles sur le site web du CACD d’ici la mi-juin et débuteront en juillet. Un maximum de 15 enfants par camp sera permis afin de respecter les consignes de Santé Publique.

Tout comme d’autres salles de spectacle du Grand Moncton, notamment le Théâtre Capitol et le Centre culturel Aberdeen, La Caserne se prépare à accueillir et ce, dès la fin juin, des artistes et techniciens pour des captations de prestations en direct. Toutes ces activités se dérouleront en présence d’un nombre limité de personnes.

Les autorités ont aussi annoncé les dates de report des spectacles. Le CACD réorganise présentement sa programmation de la saison 2020-2021 en fonction des nouvelles normes de Santé Publique et informera le public des développements futurs.