Une pétition pour la réouverture des salles de spectacle

Le Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC) intensifie son action auprès du gouvernement provincial afin d’encourager la réouverture des salles de spectacle et de présentation d’activités culturelles dès la mi-juin.

Une pétition a été mise en ligne le 5 juin afin de démontrer l’appui de la communauté aux groupes qui réclament, à l’instar des lieux de culte, la réouverture des salles de spectacle et d’exposition.

La directrice générale du CPSC, Marie-Thérèse Landry, espère que les salles de spectacle n’auront pas à attendre la dernière phase de rétablissement, soit la phase verte, pour pouvoir rouvrir leurs portes.

Elle précise que les 16 sociétés culturelles membres du CPSC qui représente plus de 3000 personnes travaillent à trouver des solutions depuis le début de la crise sanitaire.

Mme Landry mentionne que bien que certaines galeries d’art aient ouvert leurs portes, d’autres centres d’exposition et culturels demeurent fermés pour toutes sortes de raisons.

Elle aimerait que les directives pour la réouverture de ces centres soient plus claires.

La présidente du CPSC, Ghislaine Foulem, souligne par voie de communiqué que «la culture est un des douze déterminants de la santé. Elle est essentielle au bien-être individuel et collectif de nos communautés. L’expression artistique et culturelle est importante pour l’équilibre mental des gens, autant que le sont l’eau et la nourriture pour le corps…C’est encore plus vrai en période de confinement, d’où la nécessité de permettre l’accès des lieux public pour la diffusion et la présentation des activités culturelles…»

Pendant la phase jaune de rétablissement, des plans opérationnels ont été réalisés par les organismes qui tiennent compte des règles de distanciation physique et la mise en œuvre de toutes les mesures et les dispositions nécessaires à une saine gestion des risques. Mme Landry ajoute que les organismes sont conscients que ces mesures sont nécessaires en attendant la dernière phase de déconfinement.