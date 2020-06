P’tit Belliveau en lice pour l’un des plus importants prix de musique au Canada 

L’album «Greatest Hits Vol. 1» de l’artiste acadien P’tit Belliveau est nommé sur la longue liste du Prix de musique Polaris 2020, dévoilée lundi.

L’oeuvre nommée est le premier disque de P’tit Belliveau, alias Jonah Richard Guimond, originaire de la Baie Sainte-Marie et établi à Moncton. Elle a été lancée plus tôt cette année.

Quarante albums sont sur la longue liste du Polaris. L’auteur-compositeur-interprète acadien est en très bonne compagnie, aux côtés d’artistes bien connus tels que Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur, Caribou, The Weeknd et Joel Plaskett.

Le Prix de musique Polaris est l’un des plus importants prix au Canada. Il est remis au meilleur album de l’année, sans égard au succès commercial ou au genre. Son grand jury est indépendant et est composé de 201 diffuseurs, critiques et blogueurs.

La liste courte du prix, composée de 10 albums, sera dévoilée le 15 juillet. Le prix, qui est accompagné d’une bourse de 50 000$, sera remis en septembre prochain.

À lire: l’entrevue de notre journaliste Sylvie Mousseau avec P’tit Belliveau, en mars dernier, lors du lancement de «Greatest Hits Vol. 1»

Voici les 40 albums qui se trouvent sur la longue liste du Prix de musique Polaris 2020:

Allie X – Cape God

Anachnid – Dreamweaver

Aquakultre – Legacy

Marie-Pierre Arthur – Des feux pour voir

Backxwash – God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It

Badge Époque Ensemble – Badge Époque Ensemble

Begonia – Fear

P’tit Belliveau – Greatest Hits Vol. 1

Caribou – Suddenly

Daniel Caesar – CASE STUDY 01

Chocolat – Jazz engagé

Louis-Jean Cormier – Quand la nuit tombe

Corridor – Junior

dvsn – A Muse In Her Feelings

Jacques Greene – Dawn Chorus

Sarah Harmer – Are You Gone

Ice Cream – FED UP

Junia-T – Studio Monk

Kaytranada – Bubba

Flore Laurentienne – Volume 1

Cindy Lee – What’s Tonight To Eternity?

Men I Trust – Oncle Jazz

Nêhiyawak – nipiy

OBUXUM – Re-birth

Owen Pallett – Island

Pantayo – Pantayo

Lido Pimienta – Miss Colombia

Joel Plaskett – 44

William Prince – Reliever

Jessie Reyez – BEFORE LOVE CAME TO KILL US

Andy Shauf – The Neon Skyline

Riit – ataataga

Super Duty Tough Work – Studies in Grey

U.S. Girls – Heavy Light

Leif Vollebekk – New Ways

Wares – Survival

The Weeknd – After Hours

WHOOP-Szo – Warrior Down

Witch Prophet – DNA Activation

Zen Bamboo – GLU