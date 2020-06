Dans la forêt lointaine de Céline Genest

Pour sa première exposition solo au Nouveau-Brunswick, l’artiste Céline Genest, de Charlo, nous convie à une véritable promenade en forêt qu’elle a réinterprétée à sa façon, invitant le public à s’inventer sa propre histoire.

Enchevêtrements de formes, de textures, de motifs et de couleurs composent ses huiles sur toile. Divisée en deux parties, son exposition La Forêt lointaine (The Deep Forest) rassemble 30 œuvres: huit tableaux, huit études de couleurs et 14 esquisses préliminaires. On peut ainsi parcourir son processus de création ayant mené à la réalisation des toiles. Celle qui a enseigné les arts visuels dans un Cégep à Montréal pendant 25 ans s’est établie à Charlo en 2018. Mentionnons aussi qu’elle est diplômée en art visuel de l’Université de Moncton (1977) à l’époque où Claude Roussel était professeur.

Parallèlement à sa carrière d’enseignante, elle a toujours continué sa pratique artistique. Elle a exposé dans plusieurs régions du Québec et a participé à quelques événements collectifs au Nouveau-Brunswick, dont le Symposium Baie-des-Chaleurs. C’est la première fois qu’elle présente une exposition solo dans sa province d’adoption. Le collectionneur d’œuvres d’art et propriétaire de la Galerie Art-Artiste, Daniel Chiasson, l’a invité à exposer ses plus récents tableaux à la Galerie 12 à Moncton. Céline Genest a travaillé pendant deux années à la création de cette nouvelle collection.

En arrivant à Charlo, il y a deux ans, elle a modifié sa démarche artistique. La nature est devenue son thème de prédilection. Quand elle vivait à Montréal, elle s’intéressait davantage au modèle vivant et au mouvement.

«En sortant de la ville, on est confronté à la nature et c’est en marchant dans le bois presque quotidiennement que j’ai vraiment découvert la forêt et que j’ai commencé à m’attarder à des détails et à m’apercevoir que tout est entremêlé, mais en même temps, il y a comme une structure à l’intérieur de ça qui me fascine», a raconté l’artiste en entrevue.

Elle a fait plusieurs recherches et lectures sur la forêt notamment sur la mythologie qui s’y rattache. Dans ses œuvres, elle réinterprète cette forêt qui l’entoure.

«Je suis allée d’une manière automatique au début avec une certaine gestuelle et au fur et à mesure qu’il y avait des couleurs et des formes qui émergeaient, je laissais le subconscient parler là-dessus.»

Le titre de l’exposition lui vient de son petit-fils qui un jour, l’a invitée à aller se promener dans la forêt lointaine. Ses tableaux révèlent une certaine part de mystère et de suspens. Dans la série Songes allégoriques, on peut distinguer des silhouettes humaines à peine perceptibles qui s’intègrent au paysage. La nature est omniprésente et l’artiste a voulu créer une forme de narration où le scénario est imaginé par le spectateur. Détours intimes se concentrent davantage sur certains détails de la forêt qu’elle a agrandis.

«La deuxième série a été réalisée à partir de photos que j’ai prises. On marche dans la forêt et on s’arrête sur un détail et on saisit un moment et un endroit précis et on peut s’imaginer toute sorte d’histoires.»

Dans cette exposition, elle présente aussi des esquisses préliminaires afin de permettre au visiteur de comprendre l’essence des œuvres. Elle veut faire ressortir à la fois le chaos et la cohésion magnifique que l’on retrouve en forêt.

L’exposition sera présentée du 19 juin au 15 juillet. Il n’y aura pas de vernissage en raison de la crise sanitaire, mais les gens peuvent aller visiter l’exposition dans la galerie qui est située au Centre culturel Aberdeen.

Par la suite, Céline Genest exposera ses œuvres à la Galerie Art-Artiste à Dieppe.