Caroline Savoie sera du grand spectacle Tout pour la musique

Caroline Savoie se prépare à monter sur la scène du grand spectacle national, Tout pour la musique, diffusé en direct sur la chaîne TFO, dans le cadre des festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Pour la chanteuse dieppoise, voilà une occasion en or de célébrer l’amour de la langue française partout au pays.

La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures présente Tout pour la musique, une série de célébrations musicales qui mettent en vedette 35 artistes et groupes de toute la francophonie au Canada. Cette série de prestations en deux volets est présentée à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste. Caroline Savoie sera du grand spectacle aux côtés de 15 artistes de tous les horizons tels que Luc de Larochellière, Andréa Lindsay, Tire le Coyote, Wesli, Medhi Cayenne, Damien Robitaille, Isabelle Boulay, Michel Rivard et Florent Vollant.

L’auteure-compositrice-interprète acadienne envisage d’interpréter la chanson Mille et un de son plus récent album Pourchasser l’aube.

«Ça va être une version super différente que le disque.»

Elle confie que lorsqu’elle a reçu l’invitation, elle était très heureuse. Comme pour beaucoup de musiciens, tous ses contrats de spectacles ont été annulés pendant le confinement.

«Ça fait qu’aussitôt qu’on reçoit une offre de même, c’est tellement précieux parce qu’on n’a pas beaucoup de spectacles. Quand on m’a approché pour ça, ça m’a apporté beaucoup de bonheur», a exprimé en entrevue la chanteuse.

L’artiste rappelle que c’est avant tout l’amour de la langue française qui les réunit, peu importe la région du pays d’où ils viennent. Ce spectacle sera l’occasion de célébrer cette passion pour la musique francophone et de la faire rayonner. Caroline Savoie confie que les mois de confinement n’ont pas été très stimulants.

«C’est difficile parce que je n’avais jamais réalisé à quel point je bougeais beaucoup dans la vie. C’est la première fois que je reste aussi longtemps à un endroit parce que quand on est dans le milieu culturel, on voyage beaucoup. On va à la rencontre des gens. Ça me manque beaucoup et c’est clair que ce n’est pas super inspirant comme contexte. Je suis quelqu’un qui écrit beaucoup quand je suis vraiment stimulée et ce n’est pas le cas tout de suite», a-t-elle raconté.

Celle qui est maintenant propriétaire d’un chalet au Nouveau-Brunswick envisage de passer une partie de l’été dans sa province natale. Elle aime les changements d’air et elle veut notamment se concentrer sur l’écriture de nouvelles chansons.

Le spectacle télévisé Tout pour la musique sera présenté en direct sur les ondes de TFO le 24 juin à 20h. Du 25 au 28 juin, la chaîne YouTube, Tout pour la musique, sera l’hôte de 12 émissions de 30 minutes qui présenteront des prestations musicales exclusives mettant en vedette une vingtaine d’artistes. De l’Acadie, on retrouvera, entre autres, Danny Boudreau, Lisa LeBlanc, Jacques Surette, ainsi que Sirène et Matelot.