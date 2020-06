La série de livres jeunesse Féeli Tout sera portée à l’écran

L’auteure Cindy Roy en rêvait depuis quelques années. Sa collection de livres jeunesse Féeli Tout sera portée à l’écran dans une nouvelle série d’animation diffusée sur la chaîne TFO. Ce projet télévisuel qui entrera en production dans deux semaines rassemble des créateurs du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, du Québec et de l’Ontario.

En 2017, après avoir été invitée à participer à l’émission Chacun sa route produite par Les Productions Rivard, Cindy Roy a été approchée par la suite par cette même entreprise du Manitoba pour développer une série télévisée autour de l’univers des livres de Féeli Tout. L’auteure de Moncton avait reçu des offres d’autres producteurs par le passé, mais elle ne s’estimait pas encore prête. Cette fois, elle a senti que c’était la bonne. Celle qui a signé 19 albums de Féeli Tout considère que sa petite fée des livres peut maintenant voler de ses propres ailes.

Si l’on se fie à la productrice Micheline Arbez, Féeli Tout voyagera non seulement au Canada, mais peut-être bien aussi dans le monde. La productrice est convaincue que l’univers de Cindy Roy peut rejoindre tous les enfants.

«Je me suis dit que ça allait parler aux enfants au Canada et encore plus loin, si je peux arriver à mon but final de propager Féeli Tout dans le monde entier. Donc, c’est avec ce genre d’idée en tête que j’ai appelé Cindy Roy et que j’ai retenu ses services le temps de développer une idée de télé. Quatre ans plus tard, je suis complètement émue que Cindy Roy et moi, nous sommes arrivés où je voulais aller, de un à l’écran et encore plus loin… On veut que les enfants de partout disent: c’est ma Féeli Tout», a déclaré Micheline Arbez.

Selon la productrice, Féeli Tout répond réellement à un besoin afin de développer le goût de la lecture chez les enfants. À son avis, le projet de Cindy Roy est unique en son genre, notamment en raison de son ouverture sur le monde et de tout ce qui entoure le marais, la rivière Petitcodiac et la nature.

«J’ai vu le marais et je suis tombée en amour et je suis loin d’être une enfant. Les personnages sont tellement attachants et sortent de l’ordinaire. C’est une belle petite file avec des cheveux roux et des taches de rousseurs, des lunettes et ça, ça va plaire à tous les enfants, ainsi que le marais.»

Un budget d’environ 1,3 million $

Il s’agit de la première série d’animation jeunesse pour cette maison de production. Ils ont développé le projet et déposé des demandes de financement pour la production qui ont été acceptées. Les producteurs travailleront avec l’entreprise de production médiatique Loogaroo de Miramichi. Le budget pour la première saison de 21 épisodes de 7 minutes (qui pourront être combinés pour faire des demi-heures) est estimé à environ 1,3 million $. Cindy Roy sera accompagnée dans l’écriture des scénarios d’une script-éditrice d’expérience Danielle Letourneau qui a travaillé à plusieurs émissions jeunesse, dont Watatatow, Annie Brocoli et Les étoiles du dodo.

Cindy Roy a toujours pressenti qu’un jour, sa petite fée se retrouverait à l’écran.

«Quand j’ai commencé ça et même en cours de route, je ne me disais pas, un jour je veux être à la télé. Dans mon coeur, je me disais que ça allait là de tout façon, mais il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe autour de cet univers et c’est avec grande humilité que je dis ça. Qu’on vienne du Nouveau-Brunswick, du Québec ou d’ailleurs, il faut oser rêver grand.»

La série animée Féeli Tout est destinée aux enfants de 4 à 6 ans qui débutent leur parcours scolaire et abordera des thématiques qui touchent au quotidien des tous petits. Bien que les émissions ressembleront aux livres, ce seront de nouvelles histoires, précise Cindy Roy. La petite fée sera toujours au coeur de ces nouvelles aventures qui aborderont des thèmes comme la coopération, sa région, l’histoire de la communauté, l’environnement, l’alimentation, les animaux et la géographie. Évidemment, ce sera présenté dans le plaisir. Les enfants retrouveront les personnages de la série littéraire, dont Oscargot. De nouveaux personnages feront leur apparition, comme la bibliothécaire du centre-ville de Moncton.

«On a un dessin animé et on voit à l’arrière-plan la ville de Moncton. Ça se passe autour de la rivière Chocolat, c’est dans le marais. C’est vraiment organique comme émission parce que tout se passe dans la nature ou presque. Les animaux sont des personnages principaux», a indiqué l’auteure.

Toutes les aventures tournent autour d’une quête liée à la lecture même si le livre n’est pas toujours présent comme objet.

«La plupart des épisodes se passent dans le marais, mais on se permet à l’occasion de sortir du marais pour aller dans la francophonie. Il y aura des épisodes qui se passeront à l’Île-du-Prince-Édouard et au Manitoba.»

Créer une série d’animation nécessite beaucoup de temps. La production s’étendra jusqu’à l’été prochain. Toute l’animation sera créée au Nouveau-Brunswick, tandis que la postproduction et les voix seront réalisées au Manitoba. La diffusion sur TFO est prévue en 2022. Les producteurs souhaitent produire plusieurs saisons de cette série.