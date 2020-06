La vaste bibliothèque de Marc Chouinard continue de faire des heureux

Marc Chouinard était un grand collectionneur de livres. Cinq ans après son décès, ses livres se retrouvent dans les bibliothèques de bien des gens.

Sa sœur et gérante d’artiste Carole Chouinard continue ses démarches pour donner les livres ayant appartenu à son frère. C’est que l’ancien directeur général du Théâtre Capitol avait une bibliothèque plutôt bien garnie de 5000 ouvrages.

À ce jour, il reste entre 1000 et 1500 ouvrages, estime Carole Chouinard. Les livres sont entreposés sur des étagères dans de bonnes conditions, souligne celle-ci. Elle raconte que son frère collectionnait des ouvrages en français et en anglais traitant de divers sujets et plus particulièrement de politique et d’économie. Dans sa résidence à Memramcook qu’habite maintenant sa soeur, on y retrouvait de grandes étagères de livres sur tous les murs de la maison.

Une collection de 2500 livres a été donnée à l’Université de Moncton et de 300 ouvrages à la bibliothèque de l’Assemblée législative à Fredericton. Elle précise que son frère aurait souhaité faire don de toute sa collection à un seul organisme, mais vu l’ampleur de sa bibliothèque, cela a été impossible.

La gérante d’artiste a écoulé entre 400 et 500 ouvrages par l’entremise de sa page Facebook depuis le mois de janvier. Chaque jour ou presque, elle publie deux nouveaux titres qu’elle offre en cadeau. Elle les choisit un peu selon ses humeurs. Certains ouvrages comme ceux sur l’histoire, la philosophie ou traitant de l’Atlantique s’écoulent plus rapidement. Elle reçoit même parfois plusieurs demandes pour un même bouquin. Il y a des gens d’un peu partout qui la suivent.