Le Mercredi Show se transporte chez les artistes

C’est devant leur écran que le public pourra assister au Mercredi Show à Dieppe cet été, qui au lieu de se dérouler à la Place 1604 se transportera sur les patios des artistes. Les responsables ont choisi d’offrir cette série estivale de spectacles dans un nouveau format. Les concerts seront présentés virtuellement cette année et seront diffusés en direct de chez l’artiste invité.

Les musiciens George Belliveau et Kevin McIntyre, au volant de leur Westfalia, iront visiter les artistes et diffuseront les prestations de la cour arrière ou autre emplacement chez l’invité. De là est né le nom «Mercredi Show su’l patio» pour cette 33e édition. Ils accompagneront également les artistes pour une chanson au cours de la représentation.

L’agente communautaire à la Ville de Dieppe, Annie Belliveau, précise que même si depuis tout récemment, les rassemblements restreints sont autorisés avec de la distanciation physique, les responsables du Mercredi Show ont opté pour le format virtuel afin d’éviter d’avoir à refuser des gens à l’entrée du site.

«Je pense que cette formule sera bien appréciée. Ça nous permet de mettre quand même les artistes à l’avant-plan malgré la situation de confinement», a déclaré l’auteur-compositeur-interprète Kevin McIntyre par voie de communiqué.

Le guitariste, chanteur et compositeur Terry Melanson de Shediac donnera le coup d’envoi au Mercredi Show, le 8 juillet. Sept spectacles sont prévus jusqu’au 19 août. La Trappe, Monroe, Moncton Connection (Lisa LeBlanc, Kevin McIntyre, George Belliveau et Rémi Arsenault), Danny Boudreau, Raphaël Butler et The Retronators figurent à la programmation de la série estivale 2020. Les prestations seront diffusées en Facebook live tous les mercredis à 19h, du 8 juillet au 19 août.

Il sera également possible de réécouter les spectacles à partir de la page Facebook et de la chaîne YouTube de la municipalité.