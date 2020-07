Jacobus récolte deux Prix de la musique de la Côte Est

Jacobus a mis la main sur deux Prix de la musique de la côte Est.

En plus de remporter le trophée de l’enregistrement francophone de l’année pour son album Caviar, le rappeur acadien originaire de la Nouvelle-Écosse est reparti du Gala avec le prix de l’album rap/hip-hop. Il était en lice dans cette catégorie aux côtés de quatre artistes anglophones, soit Holos d’Aquasocks, Reborn de City Natives, Rambo de Jyay et Top ten de Tachichi. Dans la catégorie francophone, on retrouvait aussi en nomination Jacques Surette (Marche, marche, marche), Cy (Acadian Dream), Sirène et Matelot (Sirène et Matelot) et Spoutnique (Solace).

«C’est cool. C’est le fun, c’est flattant et je suis fier que l’album a gagné», a exprimé Jacobus dans une brève entrevue.

Paru en 2019, Caviar est le deuxième album de Jacobus alias Jacques Alphonse Doucet qui est aussi membre de Radio Radio.

La soprano néo-brunswickoise Measha Brueggergosman a été couronnée du Prix des directeurs pour réalisations exceptionnelles. Pandémie oblige, Le Gala de l’Association de la musique a été présenté de façon virtuelle et télédiffusé, samedi, sur CBC.