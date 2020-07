Laurie LeBlanc en nomination aux Josie Music Awards

À peine un mois après le lancement de son septième album When It’s Right It’s Right, Laurie LeBlanc récolte trois nominations pour son premier extrait The Bigger The Better dans la catégorie Vidéo de l’année aux Josie Music Awards (JMA) au Tennessee.

Avec plus de 30 000 soumissions, l’auteur-compositeur-interprète acadien est reconnaissant de se retrouver dans trois catégories au 6e JMA: vidéo de l’année, artiste masculin en country moderne et artiste international de l’année. Celui qui a remporté le prix de l’artiste country traditionnel de l’année en 2019 n’envisage pas de se rendre à l’événement télévisé du 5 septembre qui aura lieu au Celebrity Theater du parc Dollywood dans le Tennessee à cause de la COVID-19.

Malgré cette pandémie, l’artiste country de Bouctouche continue de se faire entendre dans les radios du pays et en Europe. Il a lancé un deuxième extrait, Where Gone Girls Go, à la suite de la réaction forte du public. Cette chanson tex-mex qui va bien pour la saison estivale est une autre composition de l’Irlandais Don Mescall.