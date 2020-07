Festival Acadie Rock: un spectacle du 15 août sur la route et entièrement télévisé

Le Festival Acadie Rock proposera une grande production télévisée du 15 août sous la forme d’un road trip à travers différentes régions des Maritimes et de la Louisiane, avec comme toile de fond la poésie de Gabriel Robichaud. Plus de 60 musiciens, danseurs et poètes prendront part à cette célébration spéciale de la Fête nationale de l’Acadie.

Comme il fallait s’y attendre, il n’y aura pas de grand spectacle sur scène de la Fête nationale cette année. Au lieu de rassembler des artistes sur une scène dans un endroit, les responsables du Festival Acadie Rock ont décidé d’aller à leur rencontre. Le directeur général festival, Éric Cormier, précise que l’ensemble du spectacle du 15 août sera télévisé et diffusé sur Radio-Canada, d’un océan à l’autre. Les différentes équipes terminent d’ailleurs le tournage de cette émission de 90 minutes. En une soirée, on visitera neuf régions du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de la Louisiane, dont Moncton, Caraquet, Edmundston, Memramcook et Kedgwick. Kevin McIntyre est le réalisateur de l’émission.

«Je pense que vous en aurez plein la vue et les oreilles», a-t-il affirmé.

Les détails de cette production ont été dévoilés, mercredi, lors d’une conférence de presse virtuelle.

La trame de fond de cette aventure sera le recueil de poésie Acadie Road de Gabriel Robichaud qui viendra faire le lien entre toutes les prestations en musique, en poésie et en danse.

«Cette idée de road trip est à la fois pour guider un peu le spectateur et ça devient une espèce de liant ou de point rassembleur parce qu’il n’y a pas nécessairement d’animation comme telle. L’animation c’est plutôt des transitions avec différents textes du recueil qui vont construire la trame narrative et ainsi lier les différentes performances d’un bout à l’autre du spectacle», a expliqué Gabriel Robichaud.

Le poète de Moncton a choisi des textes du recueil qui pouvaient bien se marier avec les différents univers et territoires. Il y a même un numéro de danse inspiré d’un texte du recueil.

«Ce qui est formidable quand Éric Cormier m’a approché avec le projet, c’est du moment où une œuvre est publiée, pour moi, elle ne m’appartient plus, elle appartient à ce que les gens voudront bien en faire et tout à coup, les textes prennent une vie qu’ils n’auraient pas eue autrement que dans ce format-là.»

En vedette

Lisa LeBlanc, Zachary Richard, Salebarbes, Christine Melanson, Julie Aubé, Jacques Surette, Matt Boudreau, Sirène et Matelot, DansEncorps, Troiselle, Pascal Lejeune, Chloé Breault, Vishtèn, Maggie Savoie, Spoutnique et Hubert Francis figurent parmi les artistes qui seront de cette grande production.

Éric Cormier précise qu’ils ont choisi d’abord des chansons avant de sélectionner les artistes parce que ceux-ci n’interpréteront pas nécessairement leurs pièces.

«Le point de départ a été vraiment de choisir les chansons, après ça on a greffé des artistes avec un souci d’avoir un rayonnement quand même au-delà de notre territoire habituel.»

Les prestations des artistes se dérouleront dans différents lieux.

«Les touristes ne pourront pas nécessairement venir en Acadie cette année. Je pense qu’on a vu une occasion ici de démontrer le territoire qui est aussi présent dans le recueil Acadie Road. On a tourné dans des lieux inusités des fois. On fait voir du paysage, on fait voir l’Acadie. On va avoir de belles surprises le soir du 15 août», a poursuivi Éric Cormier.

L’équipe du Festival Acadie Rock et du Centre culturel Aberdeen a reçu une somme de 250 000$ du ministère du Patrimoine canadien afin de produire ce spectacle télévisé. Cette somme fait partie d’une contribution totale de 471 950$ afin d’appuyer la soixantaine de communautés à travers le Canada dans leurs célébrations de la Fête du 15 août.

Les détails de la diffusion de l’émission spéciale seront annoncés plus tard par Radio-Canada.

Cette émission, qui débutera par un tintamarre virtuel géant, sera le point culminant du 9e festival Acadie Rock qui se tiendra du 12 au 18 août 2020 en format numérique et complètement revisité. L’ensemble de la programmation sera dévoilé d’ici une semaine ou deux.