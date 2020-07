Un premier Village des artistes de Shediac virtuel

Chaque année, une centaine d’artistes-peintres se rassemblent à Shediac le temps d’un long week-end afin d’exposer leur travail et d’offrir de la création en direct. Toujours très couru, cet événement qui existe depuis au moins 15 ans a dû revoir sa formule en raison de la pandémie. C’est sur la Toile que les créateurs donnent rendez-vous aux amateurs d’art cet été.

Jusqu’au 31 juillet, le Village des artistes de Shediac se transporte sur sa page Facebook. Il invite le public à découvrir le travail d’une quinzaine de créateurs par le biais de capsules vidéos ou de séries de photographies publiées quotidiennement. Le public est aussi invité à communiquer avec les artistes en vedette.

Selon la coordonnatrice du projet et agente de développement communautaire à la ville de Shediac, Mireille LeBlanc, plus d’une quinzaine d’artistes participent au Village des artistes en formule virtuelle, offrant ainsi une variété de styles. Le public peut découvrir, entre autres, le travail de Marjolaine Paulin, Roselys Belliveau, Mireille Godin, Murielle Caissie, Indu Varma, Kathy Pitre, Ginette Melanson, Rock Bourque, Dora Cormier et Ashley Ouellette. Ce sont tous des artistes de la région du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Si la peinture est à l’honneur, il reste que certains artistes ont une pratique qui touche à plusieurs médiums. En raison de la pandémie, il était impossible pour les organisateurs de tenir le Village des artistes dans sa forme habituelle. Les défis auraient été trop nombreux, souligne Mireille LeBlanc. Habituel­lement, le Centre multifonctionnel de Shediac se transforme en immense galerie d’art pendant une fin de semaine. L’événement se veut un lieu de rassemblement qui fournit aux artistes un endroit où exposer leurs œuvres d’art pendant une fin de semaine.

Avec de nouvelles infrastructures, un nouveau logo, l’événement a fait peau neuve au cours des dernières années et il n’était pas question pour l’équipe du village d’abandonner l’activité cet été.

«On voulait continuer à le faire vivre parce qu’on veut qu’il prenne de l’ampleur chaque année. On a un comité du village et on était tous déçus de ne pas pouvoir faire l’exposition cette année. On s’est demandé ce que nous pouvions faire pour promouvoir les artistes pour essayer de les aider un peu surtout dans ces temps-ci. On a décidé de faire des capsules vidéo.»

Dans ces courtes vidéos, les créateurs présentent leur travail, leur démarche, tout en offrant un aperçu de leurs œuvres. La diffusion a débuté le 11 juillet et jusqu’à maintenant, les commentaires sont positifs, a fait savoir Mireille LeBlanc.

«Les artistes m’ont dit que des gens qui avaient vu les capsules les ont contactés pour avoir plus d’information et acheter des œuvres.»

De nouveaux profils d’artistes seront publiés, chaque jour, sur la page Facebook du Village des artistes de Shediac jusqu’au 31 juillet.