Pour perpétuer un héritage musical

L’avenir du répertoire de la musique traditionnelle acadienne est loin d’être certain, mais de véritables passionnés tiennent à le préserver et à le transmettre aux prochaines générations.

Robin LeBlanc est un violoneux traditionnel de Bathurst. Son premier disque, Sur l’an premier pour danser, enregistré il y a quelques années en collaboration avec le guitariste Nicolas Basque, est devenu une véritable référence pour les amateurs de musique acadienne, tant dans les Maritimes qu’un peu partout en Amérique du Nord.

Son répertoire, récolté grâce à des rencontres avec des violoneux traditionnels partout en Acadie, dont un oncle de Memramcook, ainsi qu’en écoutant des vieux enregistrements d’archives, a été transmis à ses trois filles.

Ensemble, les cinq membres de Famille LeBlanc – Robin et Rebecca, les parents, et les filles, Charlotte (violon), Rosalie (concertina) et Mélodie (flûte baroque) présentent le fruit de leurs efforts dans un nouveau disque qui sera lancé le 8 août, Trois jolies demoiselles. En plus de quelques concerts de lancement prévu au cours des prochaines semaines à Bathurst (le premier est déjà complet), la Famille LeBlanc sera en spectacle le 15 août au Carrefour de la mer de Caraquet à 15h. «Les filles jouent depuis qu’elles sont jeunes. On leur a mis des instruments dans les mains. Charlotte, la violoneuse, joue depuis environ 4 ou 5 ans. Les autres jouent depuis environ 2 ans», dit Robin LeBlanc.

Les «trois jolies demoiselles» font partie d’une longue lignée de musiciens. Elles sont la 6e génération de musiciennes traditionnelles au sein de la famille LeBlanc.

«Elles jouent certaines des mêmes pièces jouées par leur arrière-arrière arrière grand-père. On chanceux d’avoir eu un oncle (Ira LeBlanc) qui a pu me transmettre cette musique. La musique a sauté la génération à mon père. Il y a tout un patrimoine familial. Ce serait dommage de le perdre.»

La musique traditionnelle acadienne varie d’une région à une autre, mais une grande partie du répertoire est issue de la musique traditionnelle des îles Britannique et de l’Irlande, mais interprétée avec des styles uniques à la région.

«Le répertoire est unique. Il faut le promouvoir et le valoriser, car il ne l’est pas toujours. Il n’y a pas vraiment beaucoup de violoneux que ça quand tu regardes dans les alentours.»

En tant que père de famille, Robin LeBlanc chérit les moments passés en famille grâce à la musique, mais il sait aussi que ses filles sont en train de devenir de jeunes adolescentes. Il sait qu’il est possible qu’elles ne veuillent pas poursuivre dans la voie du traditionnel.

«Le trad est une belle musique pour passer du temps ensemble et aussi, pour découvrir la musique, car elle est accessible. Plus tard, je ne sais pas ce que ça va donner. À l’adolescence, je jouais de la batterie et on jouait toutes sortes de choses, mais pas le traditionnel. Elles grandissent dans une culture différente, même en comparaison à l’époque où je grandissais. Pour le moment, elles s’amusent avec ça. Elles aiment le fait que les gens aiment leur musique.»

Quant au disque lui-même, Robin LeBlanc considère qu’il est de meilleure qualité que son premier et davantage accessible à un plus grand public.

«C’est un très bel album je trouve et je trouve qu’il est remarquable que des filles de leur âge jouent aussi bien. On ne dirait vraiment pas que ce sont des jeunes qui jouent.»

«L’album est aussi plus facile à écouter pour un public qui n’est pas entièrement familier avec le répertoire traditionnel, mais on offre aussi des petits cadeaux à ceux qui aiment les tounes un peu plus obscures du répertoire acadien.»

L’album sera aussi disponible sur les plateformes numérique à la fin du mois.

En plus d’un nouvel album, la Famille LeBlanc est impliquée dans un nombre de projets. Un court documentaire à leur sujet a été filmé en 2019. Il doit sortir plus tard cette année.